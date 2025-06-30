動保籲屠體評級取代活體拍賣 農業部：逐步轉型

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）台灣動物社會研究會今天到農業部陳情表示，「活體拍賣」對豬隻是殘忍虐待，呼籲推動「屠體評級」；農業部說，將依產業發展共識，逐步推動轉型，兼顧動物福利與產業穩定發展。

台灣動物社會研究會說，活體拍賣是讓肉商以肉眼觀看豬隻走秀以決定價格，而台灣每年約600萬隻豬屠宰前被迫經歷電擊、鞭打、鐵釘刺印、活勾上顎或拖拉肛門等虐待折磨；農業部應重視這種落後、野蠻制度的嚴重虐待動物問題，儘速屠體評級，讓豬肉產銷跟上國際現代化。

台灣動物社會研究會說，屠體評級指豬隻從牧場直送屠宰場屠宰後，屠體經儀器測量脂肪與瘦肉比例、肌肉品質，標準化分級後再定價交易，兼顧動物福利、防疫與肉品品質，更可提升養豬品質，也比活體拍賣更顧及動物福利與科學客觀。

根據農業部提供資訊，將依產業發展共識，逐步推動轉型，兼顧動物福利與產業穩定發展，另外在動物運輸、拍賣及屠宰等都應依動物保護法規範。

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農業部說，後續將函請肉品市場應加強相關從業人員動保教育宣導，並請直轄市、縣（市）動保主管機關加強轄內肉品市場動保查核工作，如果查有違法情形，依法查辦裁處。

農業部表示，從豬隻運輸、驅趕及屠宰都有輔導業者進行人道流程和訓練，每年開辦相關講習課程，教導從業人員進行人道運送及屠宰時可利用動物特性推移前進，減少豬、牛與羊隻痛苦，避免動物遭驚嚇而受傷，另政府也在屠宰場指派屠檢獸醫師監督，確保業者符合法規。（編輯：李明宗）1140630