一次性用品減量新期程至2035年 增網購及零售包裝

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（中央社記者張雄風台北30日電）環境部今天表示，預計今年底前將會提出2030、2035年的一次性用品減量規畫，除了原本4大類（塑膠袋、免洗餐具、飲料杯及吸管）外，另外包含零售商品及網購包裝等2個新類別。

環境部日前推出「好空氣許願池」，針對空氣品質議題徵求公眾意見，並做為措施研議的參考；預計自明天起至8月31日，針對一次性用品的規範，也將提出「減量里程碑許願池」，在現有項目及基礎上，納入零售商品包裝與網購包裝，擴大減量行動的範圍，請民眾提供建議。

環境部資源循環署長賴瑩瑩接受媒體聯訪時表示，目前將會規劃2030、2035年一次性用品減量期程，原訂2030年全面禁用購物用塑膠袋、一次用吸管等，會轉為朝「減量」的方向前進，預計今年底提出。

賴瑩瑩解釋，環境部在2018年提出4大一次用塑膠製品減量或限用，並訂2025、2030年的目標；今年則是將規劃期程往後達2035年，並擴大品項，新增零售商品包裝與網購包裝；過往「禁限用」只是其中一種方法，之後還有替代材質、租賃、循環使用等，還是會朝減量的方向，不只是塑膠，也連帶其他廢棄物的減量。

賴瑩瑩說，由於市場為塑膠袋大量使用的場所，已規劃將與建國花市試辦推動循環袋，針對市場攤販模式的示範計畫，希望設計出長型環保袋供提花使用，並提供租用服務。

此外，賴瑩瑩指出，去年各地方也有提出共47個減塑市場，今年會要求既有市場延續並提出新的示範市場。

資源循環署自2002年起推動減量管制措施，並於2018年針對塑膠袋、免洗餐具、飲料杯及吸管4大一次性產品提出減量或限用的期程。

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環境部最新統計，與2002年相比，塑膠袋平均每年減少約107億個、約8億個塑膠免洗餐具、4.6億個塑膠杯及約1億支塑膠吸管。

至於零售商品包裝，部分產業（如化粧品、糕餅）重視品牌形象與視覺，易有過度包裝，且多數消費者對過度包裝無感；網購包裝則因快速成長的電商物流帶動包裝需求大幅提升，加上塑膠氣泡袋、封箱膠帶與複合材質無法有效拆解，最終仍進入焚化。（編輯：管中維）1140630