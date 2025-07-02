20年首見「諾氏瘧」境外移入 提升菲律賓旅遊警示

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（中央社記者沈佩瑤台北2日電）國內新增1例境外移入瘧疾病例，1外籍男性遊菲律賓巴拉望島後出現發燒、茶色尿等症狀，為20年來首見「諾氏瘧」境外移入。疾管署即起提升菲國旅遊警示至第1級（注意）。

瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為惡性瘧、間日瘧、卵形瘧、三日瘧、諾氏瘧。衛生福利部疾病管制署今天公布國內新增1例菲律賓境外移入瘧疾病例，發言人羅一鈞接受媒體聯訪說明，1名30多歲外國籍男性今年6月上旬至菲律賓巴拉望島旅遊，自述未服用瘧疾預防用藥，且於當地進行自然生態旅遊活動時，曾被蚊子叮咬。

羅一鈞表示，個案6月19日入境台灣前即出現頭痛、發燒、茶色尿、肌肉痛、嗜睡等症狀，6月25日因症狀未改善至醫院就醫，6月27日因呼吸困難、頭暈、少尿再次就醫確診，目前住院治療中，由衛生單位持續追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

國內已20年未曾檢出境外移入諾氏瘧，羅一鈞指出，前次檢出為2005年的60多歲本國籍男性，同樣是到菲律賓巴拉望島從事生態旅遊時遭蚊子叮咬，返台後發病確診，今天公布個案為歷年來第2例境外移入諾氏瘧。

羅一鈞說明，諾氏瘧是流行於東南亞長尾獼猴和豬尾獼猴的瘧疾，由諾氏瘧原蟲引起，透過當地的瘧蚊傳播，2004年以來，東南亞國家報告人類感染諾氏瘧原蟲案例逐漸增多，包括馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、越南、緬甸、印尼均有。

大多數人感染瘧疾後，可能於7到30天內出現症狀，羅一鈞提醒，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀；如未接受適當治療，發病數天後，會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

羅一鈞補充，國內僅存瘧蚊為矮小瘧蚊，分布在南部山區有溪流地區，且密集度低；國內已幾10年沒有本土瘧疾病例，因為沒有動物宿主，也沒有來自東南亞的瘧蚊，評估諾氏瘧在台灣傳播風險極低。

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疾管署已提升菲律賓的國際旅遊疫情建議等級至第1級（注意），羅一鈞呼籲，所有前往菲律賓巴拉望島的民眾，皆應採取防蚊措施以預防瘧疾感染，包括穿著長袖衣褲並使用防蚊液；而瘧疾重症高風險者，或計畫停留於當地叢林地區者，建議於行前至少1個月，至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示服用瘧疾預防藥物。

根據疾管署監測資料顯示，今年截至7月1日，已累計12例境外移入瘧疾個案，為近19年（2007-2025年）同期最高。個案年齡介於20多歲至60多歲，感染國家分別為肯亞3例、獅子山及索羅門群島各2例、坦尚尼亞、馬達加斯加、貝南、菲律賓及中非多國各1例。其中感染「惡性瘧」10例，感染「間日瘧」及「諾氏瘧」各1例。（編輯：吳素柔）1140702