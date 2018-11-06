賴揆：警消九合一選舉值勤 最小影響投票為原則

（中央社記者顧荃台北6日電）九合一選舉將在24日舉行，行政院長賴清德今天指示內政部督導警政署和消防署，以最小影響投票為原則，讓值勤的警消可以前往投票。

行政院下午發布新聞稿表示，賴清德今天主持治安會報，聽取法務部「107年地方公職人員選舉查察賄選及防制暴力工作報告」。

賴清德表示，距離選舉僅剩18天，越接近投票日，越是賄選及選舉暴力高風險期，中央及各地方查察機關持續貫徹公權力，確保選舉順利進行並和平落幕。

賴清德在會中並詢問警政署與消防署，警消人員投票當日有否給予彈性前往投票。警政署長陳家欽及消防署副署長謝景旭表示，本次選舉警消的投票規劃與歷屆選舉相同，並無加強管制和緊縮，也規劃相對應的輪休機制，讓全國因勤務在身的警消儘量可以抽空投票。

賴清德表示，由內政部督導警政署和消防署，以最小影響投票為原則，讓值勤的警消可以前往投票。此一作法與歷屆選舉同一模式，希望不要有人藉機炒作此一議題。

另外，內政部也在會中針對「防制電信網路詐欺策進作為－推動訂定個人資料保護法行政檢查作業程序」進行報告。

賴清德說，電商業者將持有個資外洩衍生詐欺事件時有所聞，據內政部警政署統計，今年1月至9月解除分期付款詐欺手法總計2575件，較106年同期減少558件、下降約18%，可見公布高風險賣場名單、要求業者改善資安防護作為等策略已有成效。

賴清德表示，警政署已主動研擬個資外洩業者行政檢查作業程序，請各中央目的事業主管機關於今年底前依該基準訂定行政檢查作業規定，從源頭遏止解除分期付款詐欺案件。（編輯：林興盟）1071106