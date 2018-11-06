奧斯陸論壇移師台北舉辦 肯定台灣民主人權

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」首度移師亞洲，10日將在台北舉行。台灣民主基金會執行長廖福特指出，論壇選在台灣舉辦，表示肯定台灣在民主、人權方面的發展。

廖福特今天接受中央社記者訪問時表示，奧斯陸論壇選在台灣舉辦可以看出台灣在民主和人權方面的成就。論壇主辦單位、人權基金會希望倡導自由、人權，選擇會議舉辦城市一定會考量當地民主與人權的狀況，確保與會講者的安全。

廖福特說，人權基金會選定台灣舉辦這場會議，顯示台灣在亞洲是很重要的民主、人權國家，肯定台灣在亞洲「可以作為真正非常重要人權跟民主的基礎點」。

台灣民主基金會長年與人權基金會合作，這次也協辦奧斯陸論壇在台舉辦，提供經費贊助。同時，論壇當天廖福特將發表開幕致詞。

奧斯陸自由論壇由總部設在紐約的人權基金會籌辦，自2009年起，每年在挪威首都奧斯陸舉行，來自全球各地的維權人士、異議分子、慈善家和科技企業家齊聚一堂。近年來，也擴展到世界其他城市舉辦奧斯陸自由論壇子活動。

奧斯陸自由論壇發布新聞稿指出，這是論壇首度在亞洲舉行，預計有10位國際講者來台與會。人權基金會策略長格拉德斯坦（Alex Gladstein）也說，選擇台灣舉辦會議，反映台灣在民主、人權方面作為地區領袖的角色，「東亞還沒有那麼多成熟的多黨制民主國家」。

根據論壇議程，來台出席的10位國際講者包括巴林詩人及哈維爾創意異議人士獎得主阿可兒莫西（Aayat Alqormozi）；柬埔寨流亡反對派領袖莫淑華（Mu Sochua）；越南歌手玫瑰（Mai Khoi）; 埃及演員、模特兒及同志維權人士小奧瑪雪瑞夫（Omar Sharif Jr.）；BuzzFeed新聞中國分社社長李香梅（Megha Rajagopalan）；俄羅斯民主維權人士卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）；脫北者池成鎬（Ji Seong-ho）等人。（編輯：張均懋）1071106