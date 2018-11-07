綠營估徐欣瑩楊文科票源重疊 鄭朝方有機會突圍

（中央社記者呂欣憓新竹7日電）民進黨秘書長洪耀福分析，民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩和國民黨參選人楊文科票源重疊，這是民進黨參選人鄭朝方突圍機會，且鄭朝方在竹北和婦女票有優勢，誰勝誰負很難講。

民主進步黨行動中常會今天開拔到新竹，為鄭朝方拉抬聲勢，洪耀福會前和媒體茶敘分析新竹縣選情。

洪耀福說，新竹縣決勝關鍵在竹北，有大量外來人口且多是年輕上班族，這些人和在地派系宗親沒關係，不受限於傳統派系和宗親動員，也是傳統組織估不出來的票源，這些人就是鄭朝方優勢，以鄭朝方個人形象和新竹市長林智堅的共伴效應，鄭朝方在竹北有很大進步。

洪耀福分析，鄭朝方的票源基礎有三種，民進黨支持者、鄭家的人脈和宗親關係以及個人形象經營票源，除了傳統組織票外，鄭朝方在女性和都會區較有吸引力，這和4年前新竹市長林智堅的選情發展路徑類似。

洪耀福說，一開始大家覺得鄭朝方沒有知名度，這陣子鄭朝方四處勤走加上廣告，新竹縣人和人關係很緊密，和鄭朝方握手拍照的效應會發酵，民調自然就會起來。

鄭朝方的對手包括民國黨主席徐欣瑩和中國國民黨參選人楊文科，洪耀福說，三人對峙，票移動的狀況特別複雜，徐欣瑩民調最近往下走，是因為楊文科樁腳開始發揮作用，國民黨傳統組織開始動員、樁腳開始歸隊，徐欣瑩的組織票和國民黨重疊性太高，楊文科發揮功力後，票就會轉移，估計兩人票源重疊約有15%到20%。

洪耀福說，徐欣瑩和楊文科選票會互相流動，現在徐欣瑩民調在往下走，鄭朝方民調進步很快，雖然還沒追上徐欣瑩和楊文科，但民調會展現一種趨勢，鄭朝方民調上升趨勢，還有徐欣瑩和楊文科民調的消長，結構正在往三強發展，誰勝誰負很難講。

洪耀福進一步分析，徐欣瑩和楊文科之間不容易產生棄保效應，徐欣瑩有自己的組織盤和基本盤，有些是宗教信仰或個人對徐欣瑩認同，這些人不容易移動，這是徐欣瑩選情還沒有崩盤的原因；楊文科和徐欣瑩現在陷入困局，支持者會困惑要投給誰，這就對鄭朝方比較有利，是鄭朝方突圍和一搏的機會。

此外，洪耀福說，宜蘭縣長選舉也是三人對峙，包括民進黨陳歐珀、國民黨林姿妙和無黨籍的林信華，本來林信華要爭取國民黨提名未果，林信華和林姿妙是對照組，林信華口條好、學歷高，國民黨支持者投不下去林姿妙的就投給林信華，所以林信華最近民調就起來了，狀況怎麼演變還很難講。（編輯：林興盟）1071107