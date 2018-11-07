公投10案綁大選 中選會拍影片說明開票流程

影片來源：中央選舉委員會 YouTube頻道

（中央社記者劉麗榮台北7日電）年底公投10案綁大選怎麼開票，中選會今天公布開票作業程序示範教學影片，先依各公投案的案別及圈定內容分類，再逐張點數唱票方式進行。

中選會晚間公布開票作業流程，公投票開票作業將一次開一個公投票票匭，由唱票管理員依公投案編號及圈定內容，將公投票分別置於公投票分類紙的同意票區、不同意票區及無效票區內，並由唱票管理員分別點數唱票。

唱票完畢後，先將票數填入票數欄上方空白處，待誤投票匭的公投票認定、合併計入後，再填入票數欄。接著，由主任管理員會同主任監察員將點算完畢的公投票集中放置於桌面，再由唱票管理員重新擺置公投票分類紙，準備下一個票匭的開票作業。

中選會說，中選會委託台北市選舉委員會製作公民投票開票作業程序示範教學影片，提供各直轄市、縣市選舉委員會辦理教育訓練使用。另為使民眾瞭解開票方式，影片並於中選會網站首頁影音專區提供各界參考。

中選會說，這次公投有10件公投案，為避免選務人員在高壓與過勞的情況下辦理開票作業，且為期能於投票日當日完成開票作業，有關公民投票開票，中選會在提高開票效率、確保開票過程透明、受社會信賴以及民眾可以充分監督等原則下，訂定公民投票開票作業程序。

中選會強調，開票過程仍有唱票規定，工作人員唱票時會向參觀席參觀民眾展示公投票圈定內容。完成唱票後，唱票管理員將會會同監察員進行複算，以確認票數，開票過程公開透明，民眾可以充分監督。（編輯：李信寬）1071107