談改革 總統：國家正走在正確道路上

（中央社記者沈如峰宜蘭縣9日電）總統蔡英文今晚前往宜蘭輔選時說，有人認為民進黨政府的改革不夠謹慎，這些她會改進，但大家不要懷疑她帶領下台灣走的方向，國家正走在正確的道路上。

蔡總統晚間前往宜蘭，為民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀助選，由於地點就位在國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙競選總部斜對面，相隔只約50公尺，警方在雙方派駐人力，防止衝突，所幸活動和平落幕。

蔡總統致詞時說，她上任後堅持推動改革，且是選擇一定會得罪人的改革，這也遭到特定團體的批評謾罵，並用撕裂台灣的方式打擊她，她都看在眼中，若要說她不受影響是騙人的，這些她都忍下來，並試圖降低改革的衝擊，為何她要這樣做？因為台灣只有一個，這都是為了台灣的團結，且大家都要繼續生存下去。

她表示，也因為如此，今年民進黨的選情比較艱困，身為民進黨主席的她要承擔這個責任，如今選民心情感受很悶，她也要表達歉意；但她只問一個問題，兩年多前大家選她的目的為何？當時投給她的選民每張票都代表人民對改革的期待，所以以前總統沒做的、沒有解決的，她上任後都做了，並穩健走向非核家園、年金改革、展開大規模的基礎建設；過去所有總統上台之前都說要改革，但只有她真的放手一搏。

蔡總統認為，國家正在走向正確道路上、改革是為台灣與下一代。她近年來強化台灣在國際上的處境，並維持與國際良好關係；面對中國大陸持續打壓，她強化國軍戰力、維持兩岸穩定，並掌握國際財經情勢，確保台灣產業競爭力。守護台灣就是她每天做的工作。

她也表示，有人說民進黨政府改革不夠堅持、太慢了、規劃不夠謹慎，這些她都聽到了，她會加速改進，但請大家不要懷疑她帶領下台灣走的方向，「你可批評民進黨或蔡英文做的不夠好，但請不要因如此就讓反改革的力量死灰復燃，讓反改革力量阻擾國家未來的發展方向，這次選戰請不要做出讓你覺得後悔的選擇。」

蔡總統指出，國民黨曾說「這次選舉就是要教訓民進黨」，但她認為，人民若覺得民進黨做不夠好，她會虛心傾聽，但她要反問，國民黨有什麼資格教訓民進黨？過去國民黨不改革，民進黨近年來改革了，國民黨還在旁指指點點，好像與國民黨無關；當中國大陸打壓台灣時，國民黨在何處？

她說，民進黨就是守護台灣的力量，年底選舉請人民用選票當民進黨的後盾，我們一起來保護台灣的民主，也拜託選民展現堅守台灣價值的決心，守護民主、堅持主權。「改革不回頭，鬥陣顧台灣」就從民主聖地宜蘭開始，讓有經驗、有好服務的陳歐珀當選。

蔡總統也指出，過去民進黨執政時完成國道5號建設，為宜蘭帶來觀光人潮。接下來，政府要繼續拚觀光計畫，希望讓更多國民到宜蘭和花東地區旅遊，政府也要全力來完成蘇花改工程，讓宜蘭去花東的交通更便利。

她表示，在普悠瑪列車翻覆事故後，政府更清楚地知道，東部交通建設的整體提升是政府無可迴避的責任。在地居民的期待及每一個選項，中央政府都會加速評估，做最專業的決定。（編輯：張銘坤）1071109