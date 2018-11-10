丁守中臉書批評 紙風車與小野溫柔堅定回應

（中央社記者汪宜儒台北10日電）台北市長候選人丁守中先批小野等人是「綠營文化門神」，又批紙風車劇團統包文化活動。紙風車今天表態不跟隨選舉情緒，待選後繼續為孩子做事，小野也強調會更溫柔堅定。

中國國民黨籍的台北市長候選人丁守中近日接連透過臉書粉絲團發文，點名批判小野等人與紙風車是「文化門神」，質疑是「假文人、真政客」。

對此，紙風車透過臉書回應：「選戰方酣，紙風車因此遭受惡意攻擊，但我們清楚，每遇選舉，大家的情緒難免高漲激昂，紙風車不願加入這樣的行列，只待選後繼續共同為孩子做些事。」同時在下方附上兩則網友回應丁守中的攻擊文章供外界參考。

小野也在臉書上連著兩篇文章表明態度，他說：「謝謝所有支持的朋友。也謝謝羞辱我的人，我會更溫柔堅定。」同時小野也說，紙風車劇團的表演是全台灣孩子共同的回憶，「我非常對不起紙風車基金會因為我投入選戰而被對手謾罵羞辱，一夜失眠到天亮」。

小野同時詳列紙風車文教基金會自2006年起啟動至今的「319工程」與「368工程」相關統計數據：「2006年迄今12年持續在走，共有72萬9813人和團體捐款，共計在全國368鄉鎮演出663場，目前約有143萬6790人看過。」

小野強調紙風車長年為台灣社會與孩子創意美學的付出，同時他也點名，這項自民間發動、不收受政府資源捐助的活動，參與者有胡志強、連勝文等多位藍營人士。（編輯：陳怡璇）1071110