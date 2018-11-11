辯論提問人背景曝光 蘇貞昌：朱立倫洩密

（中央社記者王鴻國、黃旭昇、王承中新北11日電）新北市長候選人政見辯論會明天登場，新北市長朱立倫卻對外說提問人是4大報代表，民進黨市長候選人蘇貞昌表示，選委會要求保密，朱立倫自己竟然對外洩密。

朱立倫今天下午受訪時再被媒體詢及他上午提及市選委會辯論會提問人是4大報代表的問題表示，他是在受訪時回應媒體提問，也是聽說媒體派代表擔任提問人，他覺得這也很好，也客觀公正是好事，希望以市政議題為主，不要噴口水沒有營養。

由於新北市長朱立倫今天上午出席國民黨黨慶活動時透露，新北市選舉委員會明天舉辦的政見會提問公正人士為4大報社代表，引發爭議，蘇貞昌今天受訪時對此表示「這個發問人名單、內容是不能公布的」。

蘇貞昌表示，選委會9日協調的時候，事前跟事後都告訴一起出席協商的人，要求絕對保密，結果現在朱立倫自己竟然對外洩密。選委會應該公平、公正超然，現在搞成這個樣子，選委會在辯論前一定要給個交代。

蘇辦發言人羅致政受訪表示，朱立倫的說法證明新北市選委會淪為國民黨新北市長候選人侯友宜競選辦公室的委員會，對辯論公正性有很大的質疑跟挑戰。他代表蘇辦對此表達錯愕跟遺憾，更擔心題目也已被外洩。但蘇陣營不會主張撤換提問代表，或是呼籲提問代表避嫌請辭。

新北市政府發言人張其強表示，一切尊重市選委會的決定。市長朱立倫是聽到媒體間有這樣的講法，在回應媒體詢問時，認為要找到對市政必須有所了解的公正人士，從媒體裡面去徵詢，是適當的作法。

新北市選舉委員會副總幹事黃堯章下午受訪表示，依照中選會的公辦政見發表會實施辦法，辯論方式採用發問人提問，依序由候選人上台發表政見，發問人所提問的問題由發問人自行決定，不得事先告知候選人。

黃堯章說，除發問人有保密的義務，朱立倫並未提出發問人的姓名，也沒有提到發問的問題，在法制面上沒有違反規定。（編輯：李錫璋）1071111