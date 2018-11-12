假消息流竄 NCC：會檢視有無善盡查證

（中央社記者江明晏台北12日電）選舉將至，立委憂假消息流竄，NCC主委詹婷怡回應，若有爭議案件，會檢視廣電媒體製播內容是否與事實不符、有無善盡事實查證與滾動式更新，NCC會依法來處理。

民進黨高雄市長候選人陳其邁於政見辯論後被指戴耳機參加辯論作弊，陳其邁在事後多次否認，高雄市選委會也查看錄影後發布新聞稿澄清，但是網路相關訊息仍轉發擴大，成為今天立法院交通委員會上的質詢焦點。

民進黨籍立委鄭寶清今天表示，媒體為搶快可能未查證就先刊登(播出)，盼NCC對不實消息處置。立委蕭美琴則認為，台灣在因應假消息上的法規調整與相關防護機制上落後國際。

民進黨籍立委陳素月也表示，假消息的流竄試圖影響選舉結果，已影響到國家安全，盼打擊假消息。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡今天回應指出，涉及國家安全與治安維護，各部會執掌範圍都該去做。NCC的立場是，要確保網路傳輸不中斷，以及有關廣電媒體的事實查證與平衡和滾動式更新，要落實衛星廣播電視法第27條第3項第4款有關應盡事實查證義務的規定。

詹婷怡指出，如果有爭議案件，諮詢委員在參考製播過程時，會檢視廣電媒體製播的內容是否與事實不符、內容是否損害公共利益。另外，有沒有善盡事實查證，NCC會依法來處理。

民進黨籍立委李昆澤質詢表示，NCC如何面對天災、重大事件發生、網際網路攻擊，導致選舉投開票的癱瘓，是否有應變小組與第三備援設置。

詹婷怡重申，針對重大事件如運動賽事與選舉，NCC會確保網路傳輸不中斷，面對緊急狀況，NCC和電信業者已演練非常多遍，會提前整備與預警。（編輯：張良知）1071112