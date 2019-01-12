吳釗燮力挺趙怡翔 表現不輸專業外交官

（中央社記者侯姿瑩台北12日電）前外交部長辦公室主任趙怡翔出任駐美代表處政治組長，引發爭議。外交部長吳釗燮今天表示，趙怡翔表現不輸專業外交官，負責與美方行政部門聯繫協調，應是非常稱職。

「口譯哥」趙怡翔因為不具外交人員資格卻出任駐美代表處政治組長職務，受到外界質疑。

吳釗燮今天向媒體表示，他在趙怡翔派駐美國前，有向美方提及這項人事案，美方人士都保持正面看法，對趙怡翔讚譽有加。

外界質疑趙怡翔進外交部工作不到一年，就擔任駐美代表處政治組長，吳釗燮表示，原本擔任駐美代表處政治組長的外交官表現優異，因派駐美國超過6年，近期已調回外交部。另外，由於近半年來陸續派出許多優秀外交官擔任駐外館長，目前在外交部裡很難找到符合需求的人派去美國接任政治組長。

他表示，對美工作不能有空窗期，因此找趙怡翔去駐美代表處，協助代表、副代表推動對美工作。

趙怡翔在臉書提及薪資扣除美國必要的醫療保險、汽車保險等，實領約新台幣15萬元，引發爭議。吳釗燮說，趙怡翔原先在外交部是簡任10職等，今年可以升簡任11職等，但駐美期間，以一等諮議聘用，敘薪比照9職等。

吳釗燮表示，趙怡翔每月領的本俸與地域加給共約7000美元（約新台幣21萬餘元），另可支領房屋補助，以及個人醫療保險65%的補助。不過，趙怡翔是聘雇人員，無法領取眷補、子女教育補助等費用。

他指出，這樣的薪水扣掉必要的支出項目，在美國過生活雖不至於縮衣節食，但也談不上奢華。趙怡翔的薪水按照外交人員的薪資結構，「沒有因為叫做趙怡翔就領得比較多」。

趙怡翔以駐美代表處政治組長名義對外，外界質疑這項職位過去多為12職等的外交人員擔任。外交部解釋，101年2月駐外機構組織通則訂定後，相關規定已有修改，政治組長的名義不是一個編制職缺，對外名義與本職沒有關聯，沒有明定什麼層級的人才能當組長或副組長，也不影響薪水與福利。

吳釗燮強調，外交工作不分黨派，成果是全民共享。他看待外交部人員是以能力、表現為主，只要表現好就有機會；外交部人員大家都是一體，文官和他的辦公室密切合作，沒有扞格。（編輯：謝佳珍）1080112