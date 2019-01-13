AIT政治組長挺趙怡翔：一定會表現優秀

（中央社記者侯姿瑩台北13日電）前外交部長辦公室主任趙怡翔出任駐美代表處政治組長，雖引發爭議，不過，不僅外交部長吳釗燮出面力挺，AIT政治組組長馬志安也為他加油打氣，相信他一定會表現優秀。

「口譯哥」趙怡翔因為不具外交人員資格卻出任駐美代表處政治組長職務，受到外界質疑。吳釗燮向媒體表示，趙怡翔在外交工作上的表現不輸專業外交官；他在趙怡翔派駐美國前，有向美方提及這項人事案，美方人士都持正面看法，對趙怡翔讚譽有加。

面對外界質疑，趙怡翔稍早也透過臉書表示，他希望能帶來不一樣思維，透過新作為融合外交體制專業培訓，讓外交工作做更好，希望外界給他表現機會。

趙怡翔的臉書貼文底下有不少台灣與外國外交官留言為他加油打氣，包括美國在台協會（AIT）政治組組長馬志安（Christian Marchant）、駐歐盟代表曾厚仁、駐波士頓辦事處處長徐佑典、北美司長姚金祥等人。

其中，馬志安在留言中鼓勵趙怡翔要堅持下去，並稱趙怡翔為好朋友，相信他在華盛頓一定會表現很優秀。馬志安也說，過去與趙怡翔共事，是他工作上的亮點。（編輯：劉學源）1080113