管中閔義務律師團：監院認定兼職於法無據

（中央社記者許秩維台北15日電）監察院今天認定台大校長管中閔過去任公職期間違法兼職。管中閔義務律師團發表聲明，銓敘部早已表明替專欄供稿為法所不禁，監察院以此認定兼職於法無據。

監察院今天以台大校長管中閔過去在擔任公職期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約65萬元兼職報酬，通過彈劾。

管中閔的義務律師團晚間發表聲明，管中閔擔任政府公職以前，即曾應報刊雜誌邀請，就國內外社會情勢評論而投稿，擔任政府公職後，仍繼續少部分投稿，但並非所投稿件均獲採用，更從未擔任或兼任報刊雜誌之任何職務，與報刊雜誌間也無定期供稿的契約關係。

聲明也指出，根據銓敘部（臺銓華參字）第46252號函，依司法院大法官會議41年11月22日第11號解釋，「報社特邀專欄供稿，倘不涉職務上事務，尚無禁止之規定」，因此為專欄供稿，銓敘部早已表明為法所不禁，如今監察院以在專欄投稿取得稿費作為認定兼職之依據，顯然於法無據。

聲明提到，依據司法院（院字）第2508號函「公務員在報紙雜誌投稿、或著作書籍出版，收受報酬或編輯研究學術之雜誌刊物，均非所謂經營商業」，可見於報刊雜誌投稿並非從事業務行為，屬於言論自由範圍，法律從未加以禁止。

義務律師團指出，司法院大法官釋字第443號解釋，「對人民之自由權利加以限制，必須符合憲法第23條所定必要之程度，並以法律定之或經立法機關明確授權由行政機關以命令訂定」，公務員服務法第14條顯無禁止或限制公務員於報刊雜誌撰文投稿之言論自由，更沒有授權行政機關訂定限制撰文投稿的言論自由。（編輯：李錫璋）1080115