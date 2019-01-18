兒虐修法 立委促凌虐定義明確化

（中央社記者王揚宇台北18日電）近日來兒虐事件頻傳，朝野立委共識將相關修法列為下會期優先法案；立委趙正宇說，刑法對「凌虐」定義不清，可參考陸海空軍刑法規定，不論採何種方式、頻率，違反人道行為都屬凌虐。

親民黨立委陳怡潔、周陳秀霞等18人的提案版本則指出，現行法規對於虐童的構成要件，有改正必要。

立法院長蘇嘉全17日召集朝野黨團協商，會中達成共識，立法院下會期自2月15日起開議；協商時各黨團提及如何預防兒虐事件及修法重罰施虐者，也盼下會期將相關法案列為優先法案。

根據行政院版的中華民國刑法修正草案指出，對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，刑度由現行的5年以下有期徒刑，改為處6個月以上、5年以下有期徒刑。若因而致人於死者，草案中也新增，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上、12年以下有期徒刑。

無黨籍立委趙正宇認為，目前多位立委甚至法務部提案修法，要將刑法286條的刑度提高，但如果不先釐清「凌虐」的定義，即使修成唯一死刑，也會因為行為人的行為不符合法律構成要件，而無法適用相關法規。

趙正宇表示，依照目前司法實務的見解，刑法第286條處罰的凌虐行為或類似行為，態樣包括積極性的毆打、燒烤、綑綁身體，或消極性的食不使飽、病不使醫、傷不使療等，「具有時間與行為持續性地積極或消極不人道對待」，是構成凌虐與否的關鍵。

趙正宇提案指出，參考陸海空軍刑法第44條規定，提出修法版本明訂「凌虐」定義，即只要是將違反人道的行為加諸於人者，不論採何種方式、頻率，都屬於凌虐行為，以確實保障兒童及少年之生命身體健康。

陳怡潔、周陳秀霞等18人的提案版本則指出，現行刑法第286條，對於凌虐幼童的定義必須是長時間且持續性的行為，但根據實務經驗，不少案例是屬多次性施暴，因非長時間且持續性的施暴行為，無法以違反刑法第286條論處，顯見現行法規對於虐童的構成要件有改正必要。

陳怡潔等人提案版本指出，對於未滿16歲之人，「施以多次傷害、凌虐」或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6個月以上、5年以下有期徒刑。

民進黨立委陳明文等25人的修法提案說明指出，兒少受虐情事應予以高度重視，現有規範顯然處罰過輕或有處罰漏洞，已不足以因應社會期待與法益保護。應以處罰行為犯為原則，發生一定結果者為加重要件而處罰之，即有行為即成立犯罪，並不以實際上造成妨害其身心的健全或發育結果為必要。（編輯：蘇龍麒）1080118