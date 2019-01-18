疑請假助彈劾管中閔過關 馬系監委：無稽之談

（中央社記者王承中台北18日電）媒體報導5名馬系監委技術性請假，暗助台大校長管中閔彈劾案過關，這5名監委今天表示，全是無稽之談，事先不知道被彈劾對象。

網路媒體上報今天報導，監院知情人士透露，「馬系」監委陳慶財、蔡培村、江綺雯等3人預先請假不出席管案彈劾審查會，原本答應出席的「馬系」監委尹祚芊、包宗和也在開會3天前臨時請假，由於5名馬系監委請假，審查會才以7比4的票數通過彈劾管中閔。

不過，5名監委異口同聲否認「技術性請假」；陳慶財告訴中央社記者，彈劾案審查會由27個監委輪序（不含監察院長、副院長），每次審查會排13個監委，管案審查會沒有排到他，且他早在2個月前已敲定14日、15日跟監委蔡培村、李月德到屏東視察。

陳慶財說，彈劾案審查會是有管制的，開會日期只有提案監委知道，非提案監委並不知情，輪序到開會的監委也是在會前2天才會收到彈劾資料，像他沒有輪到的監委，連資料都沒有，他是在屏東時看到報紙才知道管被彈劾。

蔡培村表示，媒體報導是無稽之談，他不知道那天要彈劾管中閔，很早就排定去屏東巡察。江綺雯也說，根本沒輪到她，沒有請假的問題。

尹祚芊說，她只知道15日上午有彈劾案審查，不知道彈劾對象；她11日已告知監察院業務處，15日約好要看病，無法出席審查會。

包宗和則說，「有點啼笑皆非」，他11日陪同監察院長張博雅巡察軍情局，很晚回到監察院，未注意管中閔的彈劾案文在傍晚送達辦公室就返家。由於家人身體狀況不佳，他為了在15日上午陪家人就醫，因此14日請助理請假，他事先根本不知道彈劾案審查的對象。

對於監察院通過彈劾管中閔，包宗和表示，他同意投下管中閔彈劾案不成立票的監委王美玉、劉德勳的共同聲明所提，銓敘部應就管案要有明確的說明，也呼應考試院長伍錦霖的看法，認為銓敘部應該要澄清，管中閔的情況是否算是兼職。

陳慶財也表示，銓敘部未明文清楚規定，導致正反兩方都有爭議，但他認同王美玉、劉德勳所提的彈劾案不成立的論點，銓敘部應就管案要有明確的說明。

尹祚芊指出，她所知過去彈劾公務員或學校行政人員兼職，都引用公務員服務法第13條「公務員不得經營商業或投機事業，以及非依法不得兼公營事業機關或公司代表官股的董事或監察人。」

不過，她說，管中閔是第1個引用公務員服務法第14條「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務」，但卻無主管機關銓敘部的正式書面意見作為審查基礎。以她的經驗，審查會若碰到這類情況，通常會請提案監委先撤案。憑個人想法解釋條文不妥，要由主管機關解釋。

監察院15日召開彈劾管中閔審查會議，採記名投票方式，以7比4通過彈劾。監委陳師孟、田秋堇、方萬富、林盛豐、瓦歷斯．貝林、張武修、楊芳婉投贊成票，其中方萬富是前總統馬英九所提名的監委；投下反對票的都是馬英九所提名，包括王美玉、劉德勳、章仁香、江明蒼。（編輯：謝佳珍）1080118