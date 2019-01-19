哽咽卸下國民黨高市黨部主委 韓國瑜感觸良多

高雄市長韓國瑜19日卸下15個月的國民黨高雄市黨部主委職務，致詞時一度哽咽，感慨一路走來「要錢沒錢、要人沒人」，黨工仍不離不棄相挺。中央社記者程啟峰高雄攝 108年1月19日

（中央社記者程啟峰高雄19日電）高雄市長韓國瑜今天卸下15個月的中國國民黨高雄市黨部主委職務感觸良多，他一度哽咽感慨一路走來「要錢沒錢、要人沒人」，黨工仍不離不棄相挺；他呼籲黨中央得民心才能得天下。

這場感恩茶會暨國民黨高雄市黨部新卸任主委交接典禮，上午在市黨部舉行，在國民黨主席吳敦義監交下，韓國瑜將主委印信交接給新任主委莊啟旺，各界致贈紀念品給韓國瑜，並分批上台合影，場面熱烈。

吳敦義表示，韓國瑜是真正的「空降」，回想民國106年9月間請韓國瑜來高雄當主委時，他問韓國瑜願不願南下高雄接主委，韓國瑜當場回「你敢，我就來」，勇氣可嘉；韓國瑜來高雄後也很努力，不負眾望翻轉高雄，不僅贏得高雄市長職位，也讓國民黨在議會拿下議長職位。

他期許韓國瑜翻轉高雄第一階段任務功成身退後，能繼續往第二階段目標衝，繼續翻轉高雄成為全台首富。

他並認為，只有在一中各表的「九二共識」支柱下，才能共創兩岸雙贏互利，這也是國家之福。

韓國瑜致詞回想這15個月一路走來一度哽咽，大嘆「不容易啊」，他來時什麼資源都沒有，「要錢沒錢、要人沒人」，如今不僅消瘦許多，頭髮也掉很多；他很感謝黨工們一路相挺不離不棄。

「我們已經幾十年沒執政了」，韓國瑜回想一名老黨工當初殷切期待他把高雄贏回來的神情，更是令他感動，也激勵他努力往前衝。

韓國瑜同時呼籲黨中央，「人民把機會給我們，我們要好好做，不負民眾所託」，要多注重基層民意，民眾不會再給第二次機會，「若不能得民心，我們就不用選了」，因為得民心才能得天下。

莊啟旺則表示，會持續朝韓國瑜所稱「貨出去、人進來、高雄發大財」的目標邁進，繼續翻轉高雄，讓2020總統、立委選舉再交出一張漂亮成績單。（編輯：陳俊碩）1080119