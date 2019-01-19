外國人歸化台灣籍 30年來印尼越南為大宗

（中央社記者王承中新北19日電）內政部今天表示，台灣人口微幅成長主要受國外人士歸化影響。據內政部資料顯示，自民國76年至去年11月底，有12多萬名外裔、外籍配偶歸化成台灣籍，主要來自印尼、越南兩國。

內政部今天表示，民國107年的台灣人口總數較106年增加1.8萬人，內政部戶政司副司長鄭信偉接受中央社記者訪問時指出，107年死亡人數比出生人數高，讓人口總增加率呈現趨緩狀況，仍微幅成長的原因，主要受到國外人士歸化為台灣籍等影響。

根據內政部統計資料顯示，自76年1月至107年11月底止，總共有12萬4154名外裔、外籍配偶歸化成為台灣籍；80年至107年11月底止，共有21萬5222名大陸、港澳地區居民取得定居許可，可向所在地戶政事務所辦理戶籍登記及請領國民身分證。

資料顯示，外裔、外籍配偶歸化的高峰是在94年至97年，每年都有超過1萬名外裔、外籍配偶歸化成為台灣籍，97年外裔、外籍配偶的歸化人數更達到1萬3230人歷史新高，其中女性占1萬3081人。但自98年起，歸化人數變逐年遞減至105年的3252人，而106年則回升到5366人。

從國籍來分，歸化的外裔、外籍配偶，主要來自印尼、越南兩國，在94年到97年間，每年有8000或1萬名以上越南女性歸化成台灣籍，97年有1萬693名歸化，而在94年到97年間，每年也有1000名以上的印尼女性歸化。106年統計，歸化台灣籍的前3名國家分別是越南3907人、印尼533人及菲律賓471人。

大陸、港澳地區人民來台定居的部分，自80年至107年11月底止，共有21萬5222人。其中在98年，共有2萬8189名大陸地區人民取得定居許可，99年也有1萬3499人取得定居許可，但之後人數開始下滑減少，去年1月至11月僅有4538人取得定居許可。反觀港澳人民取得定居許可的人數逐年攀升，從99年的498人，到去年1月至11月已達1164人。（編輯：張均懋）1080119