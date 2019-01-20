橋頭事件往事歷歷 民主前輩無悔呼值得

40年前的「橋頭事件」，余登發、余瑞言父子被冠上「涉嫌參與匪諜吳泰安判亂」的罪名，黨外人士人認定余登發父子被捕是政治迫害，於是決定用遊行示威表達對主政者迫害的不滿。照片翻攝自余登發紀念館。中央社記者王淑芬攝 108年1月20日

（中央社記者程啟峰高雄20日電）台灣戒嚴以來首場示威遊行「橋頭事件」屆滿40週年，當年民主前輩不畏威權，在沿路軍警重兵戒備下義無反顧走上街頭，震撼人心，憶起歷歷往事，他們不後悔且直呼值得。

1979年，余登發父子遭情治單位認定涉及「匪諜吳泰安事件」，被依「知匪不報」等罪逮捕，引發黨外人士群起抗議遊行，稱為「橋頭事件」。參與遊行人士當時拉著布條，一路從余登發故居走到橋頭鳳橋宮要求立即釋放余登發父子，並訴求反對政治破害。

憶起40年前的這段往事，前國大代表周平德說，當時不知那來的勇氣，憑著一股滿腔熱血，不顧各方施壓，毅然站出來參加遊行；當時他已有隨時會被抓走的心理準備，出門前還向妻小交待，可能一去就回不來了。

他說，當時現場氣氛緊張又凝重，從遊行起點至終點沿路，軍警重兵戒備，他踏著沉重的步履跟著遊行隊伍從頭走到尾，面對現場大批憲兵及警力壓境，說不怕是騙人的。但由於有大家的相挺壯膽，讓他能一路走完全程。

周平德指出，這場遊行走到終點竟全身而退，不僅他覺得意外，他平安回到家門，妻小也稀奇他沒被抓，不過，事後情治單位有多次派員登門找他問話，軍方也軟硬兼施要他不要再參與黨外活動；面對他們的「威脅利誘」，他都不為所動，他後來又參與美麗島雜誌社籌辦事宜，直到美麗島事件入獄被關，還是不改初衷。

他表示，一路走來的壯志豪情都過去了，個人犧牲小我不足掛齒，能換來如今的民主甜美果實，十分值得。

周平德說，由於書讀不多，很早就出社會做生意，打從20多歲起，就對當年台灣社會的獨裁專制相當不滿，即與志同道合人士投身民主改革運動，當時久仰余登發名聲，經常慕名到橋頭聽余登發講演，並到其魚塭就教。

他認為，台灣的民主機制如今很成熟了，應不致於再走回頭路。不過，選民似乎很容易「被騙」，譁眾取寵的候選人似乎比較吃香，可見民主素養仍有提升空間，有必要加深大家的民主深度，好能透過選舉真正選賢與能。

同樣走過橋頭事件的前屏東縣議員邱茂男則說，當時30多歲的他擔任屏東縣議員，因看不慣國民黨一黨獨大專政，力挺余登發的政治理念，當天為要求當局立即釋放余登發，專程從屏東趕到橋頭參加這場遊行。

雖事隔40年，邱茂男對當時遊行場面仍歷歷在目。他說，遊行人數不到百人，沿街看熱鬧的群眾比遊行的人還多，加上大批戒備軍警把原本就狹窄的橋頭老街擠得水洩不通。

他說，當時戒備的軍警有配槍，他甘願冒著可能被開槍鎮壓或被捕的風險挺身而出，理由無他，只是為了讓台灣的民主能更進步；由於他知道參加這場遊行的風險大，當時是背著家人及妻小偷偷跑來參加，他參加遊行過程五味雜陳，有恐懼、有心酸，也期待藉由他這一小步，帶進台灣民主進展的一大步。

邱茂男與周平德橋頭事件後，都因美麗島島事件被捕出獄。

一路走來，邱茂男感慨說，當初社會不民主，但大家走這條路都沒有任何私心，志同道合肝膽相照，即使入獄也無怨無悔；如今雖民主了，但昔日這種政治氛圍卻已不復見，甚至有些政治人物還不守法，做了最壞的示範。

已淡出政壇的邱茂男認為，民主法治是一體兩面，缺一不可，如果民主無限上綱太自由而超越法治規範，會造成社會大亂，這樣的民主並非國家之福。

街頭運動攝影家邱萬興雖沒參與橋頭事件，但他為橋頭事件40週年編專書「大時代的故事-橋頭事件40週年紀念」，他編輯過程爬梳相關史料，並訪談當時參與人士，很敬佩當年參與事件的民主前輩的精神。他說，戒嚴時期，他們不畏威權誓死如歸挺身而出參與遊行，實在很勇敢。

他認為，這場遊行平和落幕，沒有爆發流血衝突，是因有多名中央及地方民代到場全程聲援，加上現場人數眾多，且當時參與遊行人士都很理性表達抗議訴求，現場軍警因而沒有出手制止。這場遊行開啟台灣民主改革之路，為台灣民主發展留下不可磨滅的歷史地位。（編輯：吳協昌）1080120