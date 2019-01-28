立委補選還有4席 卓榮泰擬進駐彰化搶攻

（中央社記者顧荃台北28日電）新北、彰化、台南與金門4席立委補選將於3月16日進行，民進黨主席卓榮泰今天表示，他的目標是「保二搶一」，考慮3月1日後長時間進駐彰化，展現決心。

台北市第2選區與台中市第5選區立委補選結束昨天出爐，分別由民進黨候選人何志偉與國民黨候選人沈智慧各自守住藍綠原本席次；接下來新北、彰化、台南與金門4席補選，將於3月16日舉行投票。

卓榮泰上午接受廣播節目蔻蔻早餐訪問時表示，民進黨對這4席立委補選的目標是「保二搶一」，新北部分，民進黨候選人余天有很好的選舉經驗；台南雖然有分裂，會積極來看如何解決；另為搶下彰化，他考慮3月1日後長時間進駐彰化，因為彰化將是對選民展現決心的重鎮。

對於昨天何志偉保住民進黨在台北的席次，卓榮泰說，這不是他個人的成就，是整個黨往上拉升，昨天只是稍微站穩腳步，接下來怎麼做比較重要。

談到何志偉的對手、「柯家軍」陳思宇，卓榮泰認為，年輕人參選應該要有活力、創意跟想法，但是陳思宇犯了一些致命的錯誤，造成一直無法把聲勢拉抬上來。這不直接等於第三力量有多大的消減，但是當然對第三力量是重大挫折，不過未來若有好的人選，社會還是會有另一種評價。

當被問到是否會譏笑台北市長柯文哲的「柯粉」。卓榮泰回應，只要不直接侵犯民進黨的利益，「不會去痛打誰」。

另外，張姓男子25日毆打警察被捕後，上網秀出民進黨黨證，指有黨證可當天交保。卓榮泰說，對此事他非常氣憤，已要求台北市黨部立刻處理。

卓榮泰說，張男在現場並沒有亮黨證而獲得特別待遇，「他胡扯的」。張男在2016年入黨，2017年就沒有再繳費，所以他說黨員資料要進行總清查，目前已經在進行。下午是全國組委會議，會中將討論下一波布陣，也會提到總清查。（編輯：楊凱翔）1080128