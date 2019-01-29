卓榮泰：決策應當斷則斷 不能放到發霉

（中央社記者葉素萍、顧荃台北29日電）民進黨主席卓榮泰今天表示，未來黨將強化論述，在黨政平台溝通政策平起平坐，達成決策「準確、一致與節奏感」。他說，執政最不好的就是拖著不解決，「把一個東西放到發霉，再去打掉黴菌就來不及了」。

卓榮泰上任後宣示將建立「黨政平台」，由總統、行政院長、立院黨團總召及民進黨主席「四位一體」，他下午接受中央社專訪時表示，平台要討論溝通的是政策，因此他已經要求民進黨政策會要加強政策論述能力，「讓黨在黨政平台中能平起平坐」。

為了加強政策論述，卓榮泰也透露，農曆年後，民進黨政策會將有相當幅度的人事調整，會強化整體戰力。

卓榮泰表示，黨政平台討論政策要能形成共識，達成「準確、一致與節奏感」，也就是政策要很準確抓到民意，府、院、黨與黨團態度一致，推動政策時分別扮演好前鋒、後衛、側翼的角色，就是節奏感。在黨政平台中不能堅持己見，而是論述之後，要有能力說服對方或謙卑接受對方意見。

民進黨再次執政後，與社運團體的互動出現不少問題，卓榮泰說，當社運團體對政策有意見時，民進黨應主動了解，並且積極和行政體系討論，但如果執政團隊有其他考量，民進黨也要負責和社運團體溝通說明；如果黨認為行政院過於保守，就應該在黨政平台去力爭。

卓榮泰表示，過去幾年黨沒有發揮這項功能，所以和社運團體漸漸疏遠，這些團體甚至跑到民進黨對立面，他現在要一一找回來。

卓榮泰曾說過2020立委選舉的不分區名單「不能只求名單漂亮美麗，而是要實際的戰鬥力」，對此他進一步說明，所謂的「戰鬥力」，就是扮演溝通的角色。

他表示，當不分區立委代表的團體有好的政策，應該帶回黨內討論，但當黨團內部無法對此形成共識時，該名不分區立委也要有能力跟所屬團體協調，而不是一個人堅持己見，因此未來提名不分區立委時，要慎選候選人。

卓榮泰強調，這件事他一定會徹底做到，「不然大家會付出代價」。

卓榮泰說，台灣社會對許多事情有很大分歧，例如對保外就醫的前總統陳水扁該如何處理、民進黨是否要與台北市長柯文哲合作等等，但應該要「該斷就斷、當機立斷」，不要讓爭議一直存在下去。

他認為，要去判斷跟取捨，這個時間點上哪個價值對台灣社會有利，就勇敢去做決定，執政最不好的就是一直拖著不解決，「把一個東西放到發霉，再去打掉黴菌就來不及了」。（編輯：黃瑞弘）1080129