2019青年搭僑計畫開跑 25日截止報名

（中央社記者侯姿瑩台北1日電）為增進青年國際視野與對海外僑務工作的了解，僑委會今年將再度舉辦「台灣青年海外搭僑計畫」，預計選出234名青年，前往18國、33個地區參訪；報名將於25日截止。

僑務委員會今天發布新聞稿表示，為增進台灣青年對政府駐外僑務工作的認識與拓展國際視野，並建立青年與海外僑界的橋梁，僑委會自民國106年起推動「台灣青年海外搭僑計畫」，選送國內大專院校學生於暑假期間赴海外進行為期7天的參訪與見習。

僑委會表示，今年將擴大辦理，預定甄選234人，參訪地點遍布六大洲，涵蓋18個國家、33個地區；歡迎對政府涉外事務、國際交流有興趣的大專院校青年投件報名，報名將於25日截止。

根據僑委會網站資料，獲選的青年預計將於7、8月間，分別前往日本、韓國、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、瓜地馬拉、巴西、巴拉圭、阿根廷、英國、法國、德國、南非等國參訪見習。

僑委會指出，計畫活動內容包含赴駐外館處與文教中心見習，了解外交與僑務工作；拜會僑團、僑校及僑台商；寄宿僑胞家庭，了解僑胞在異鄉打拼奮鬥的故事；參訪當地市政機構及文化巡禮。（編輯：郭萍英）1080201