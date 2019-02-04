徐國勇化身阿勇師 傳授滷肉秘訣在豆腐乳

（中央社記者王承中台北4日電）內政部長徐國勇化身「阿勇師」，與107年國慶典禮新住民主持人阮秋姮一同展現廚藝，教大家做滷肉飯、滷豬腳及越南河粉。徐國勇說，滷肉的靈魂在豆腐乳，滷出來的肉會更油亮。

徐國勇是「滷肉飯之子」，小時候父母在台北市士林市場（現士林夜市）賣滷肉飯，他因為常到店裡幫忙，耳濡目染之下也懂得廚藝，過去在擔任行政院發言人時，就曾化身「阿勇師」在媒體前露一手。

如今徐國勇擔任內政部長，雖然政務繁忙，但仍不改「阿勇師」作風，為迎接豬年，再度在媒體前展現廚藝，示範平民美食滷肉飯跟滷豬腳，並請來阮秋姮，一起做台式和越式家常菜。

徐國勇表示，小時侯家裡賣滷肉飯和肉羹，對於製作滷肉有獨特的家傳做法。肉要選用豬頸肉，放鹽巴、冰糖、油蔥、醬油悶燒的時間一定要夠，且滷肉好吃的重點，就是要加入豆腐乳，才會有靈魂。

徐國勇說，要選用米醬、豆乳做的傳統客家豆腐乳，加一點水放入果汁機中攪拌後，加進鍋中一起滷，並放入適量的蔥、薑、蒜，滷出來的肉會更加油亮。另外，滷豬腳加花生會更好吃，以前婦女坐月子，吃豬腳燉花生，可以恢復體力，滷豬腳的油還可以留起來，以後炒菜可以用，非常香。

平時從事越語教學及主持工作的阮秋姮，也特別教大家製作越南炸春捲和越南河粉。她說，越南河粉要好吃，最主要在於高湯，會加入八角、肉桂、草果等中藥材，然後把青菜、生牛肉片切得越薄越好，擺在碗中，待高湯滾後淋入，馬上就可以吃。如果想要吃酸一點，可以加點白醋、檸檬。

她說，小時候在越南被騙「如果不會煮菜、種田，以後會嫁不出去」，所以從小就學得一身好手藝，很多越南料理都會自己做，甚至下田插秧，都是小時候在越南稀鬆平常的事。（編輯：謝佳珍）1080204