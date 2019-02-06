行政院地下秘密防空通道 蔣經國也躲過

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院辦公大樓地下有一條鮮為人知的防空通道，前總統蔣經國擔任行政院長時也彎腰躲過。但通道的天花板高度忽高忽低，並不好走，究竟原本是否蓋來當防空使用，至今仍是謎題。

行政院一樓大禮堂後面有一間小小的準備室，裡面堆放著舉行各種典禮時的備用物品。在這些雜物之間，角落有一道往下的階梯，梯子盡頭的門高約100公分，這道矮小的門，就是通往行政院地下神秘防空通道的入口。

彎著腰、低著頭，勉強通過矮小的入口，才能進入位於行政院大樓正下方的防空通道。

這條通道全長約800公尺，是一圓環狀通道，在行政院大樓下方繞一圈，出口位於後門警衛室，沿途有不少樑柱壓縮高度，有的地方高度僅70公分，彎腰行走都相當困難。尤其通道近期已不再當防空使用，轉而作為管線間與倉庫，更增加了通行難度。

行政院公共關係處參議張文釋說，在兩岸關係緊張的民國60年代，每逢演習時的空襲警報響起，時任行政院長蔣經國就會帶著全體行政院員工躲入防空通道。為避免數百人同時躲入，過於混雜，通道兩邊分成「長官區」與「一般人員區」；長官區專供副秘書長級以上官員使用。

行政院辦公大樓是國定古蹟，原是日治時期的台北市役所（約相當於現在的台北市政府），是日治時期日本政府所蓋的最後一棟政府建築物，1937年規劃興建，1941年正式啟用，這條地下通道也是同時完工啟用。

雖然日本政府興建行政院大樓時期適逢盧溝橋事變爆發，在政府建築下設計防空通道也算合理，但張文釋指出，行政院曾找學者研究，學者認為通道太難行走，低矮的樑柱容易讓人撞到頭，當作防空逃生的機率不高。由於無法找到最原始的設計圖，無法了解最初的設計用意，行政院地下通道的真正用途，至今仍是個謎。（編輯：謝佳珍\林沂鋒）1080206