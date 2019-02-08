領蔡總統福袋 白沙屯媽祖信徒綿延2公里

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）總統蔡英文今天到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜媽祖並發送福袋，吸引大批民眾領取，隊伍綿延約2公里。有婦人走40分鐘路程等待5小時，搶先領到蔡總統福袋後直呼「值得」。

蔡總統上午11時許抵達白沙屯拱天宮，受廟方及信徒熱烈歡迎，現場「總統好」呼喊聲不絕於耳，想領蔡總統福袋的民眾更是沿拱天宮大門一路延伸到停車場，綿延約2公里。

蔡總統由苗栗縣長徐耀昌、民主進步黨苗栗縣黨部主任委員杜文卿等陪同，向媽祖上香、獻花、獻果，為國家祈福，隨後在拱天宮前發福袋。

住通霄新埔的彭姓婦人表示，為領蔡總統福袋，清晨5時許就徒步出門，走40分鐘，到拱天宮排隊又等5個多小時，成為第一個領蔡總統福袋的人，「又高興、又值得」。

蔡總統在現場發福袋超過半小時，排隊人潮仍絡繹不絕，為趕下個行程，最後只好請宮廟代發放。

蔡總統抵達拱天宮前，中華民國退休警察人員協會成員在台1線上高舉旗幟陳情指警察、消防人員屬「危勞」工作，管理體制和人事制度應與一般公務人員脫鉤，另建立適合警消的制度，但這5名成員被安排在陳抗區表達訴求，未當面向蔡總統遞陳情書。（編輯：李明宗）1080208

總統蔡英文8日年初四到苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜並發送福袋，吸引大批民眾領取，隊伍綿延約2公里。中央社記者管瑞平攝 108年2月8日