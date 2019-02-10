南太慶典必備烤豬 技術團助友邦飼養

養豬在吉里巴斯是社區文化，連總統及部長自己家中都有養豬。圖為駐吉里巴斯技術團養豬場。（國合會提供）中央社記者侯姿瑩傳真 108年2月10日

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）農曆豬年到來，談到豬肉，不僅台灣人喜歡吃，豬肉也深受南太友邦民眾的喜愛；不少南太島國還有「無豬不成宴」的文化，重要節慶活動絕不能缺少烤全豬等佳餚。

「所有慶典都必須有烤全豬」，國際合作發展基金會駐吉里巴斯技術團團長李靖宇表示，養豬在吉國是社區文化，「家家戶戶養著大家用，連總統及部長都有自己的豬在家養著」。

技術團指出，在吉國，婚喪喜慶、過年過節、政府部門宴會等，通常需要準備1、2隻烤全豬招待賓客。為因應當地對豬肉的需求，國合會執行吉里巴斯養豬計畫，強化吉國種豬繁殖技術，並提升肉豬飼養管理技術。

馬紹爾民眾也喜歡吃豬肉，國合會駐馬紹爾技術團團長林彥仁接受中央社記者越洋採訪時表示，豬肉是當地民眾喜歡的肉品，許多大型餐會中都看得到豬肉作成的佳餚，「豬肉是展現主人誠意很重要的食物」。

林彥仁指出，為協助提升馬國的養豬產業，技術團在團本部設有豬場，培育仔豬。相較於當地傳統豬隻，技術團用圈養的方式養豬，培育出來的豬，肉質較軟、口感較佳，在當地很受歡迎。

馬紹爾群島畜牧計畫推動以來，技術團養的豬成為「豬肉外交」的主角。林彥仁說，不僅中華民國駐馬紹爾大使館舉辦國慶酒會時，會有由技術團提供豬隻做成的烤豬，不少馬國當地政要舉辦餐會時，也會向大使館表達希望獲得技術團培育的豬來做餐點。

在索羅門群島，豬肉同樣也是重要慶典不可缺少的佳餚。國合會駐索羅門群島技術團團長薛烜坪表示，在索國通常有慶典時，都會宰殺豬隻，可說是「無豬不成宴」；此外，在索羅門群島的一個省份，一旦有衝突要化解，就需要獻祭，「這時候便是宰殺豬隻的時刻」。

薛烜坪指出，索羅門養豬計畫源自索國政府希望台灣協助恢復當地的養豬產業，技術團目前已同步在位於首都的團部與外島分站成立養豬中心，每年產出超過2000頭仔豬，部分供應農民飼養。

為了改善當地養豬產業，薛烜坪表示，技術團輔導農戶改變露天綁豬的育養方式，興建較經濟但符合商業飼養的豬舍及飼料倉庫。有趣的是，有些農戶發現，有水泥地板、遮陽通風、清掃整潔的豬舍環境甚至比住家好，「還曾見過農民睡在豬欄裡面」。

另外，技術團也有替代役男協助推動計畫。薛烜坪說，替代役男在海外服役期間，有機會實際操作過去在課堂上學到的內容，包括剪乳齒、清洗母豬陰道、閹公豬等，甚至是手術或屠宰，「我們都笑說這計畫是役男轉大人最好的禮物」。（編輯：謝佳珍）1080210