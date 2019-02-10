台美合辦區域對話 美宗教自由大使將來台

（中央社記者侯姿瑩台北10日電）台美將於3月11日、12日合辦區域性宗教自由公民社會對話，美國宗教自由無任所大使布朗貝克將來台與會。另外，來自超過10個印太地區國家的專家、官員、宗教人士也將出席活動。

外交部日前表示，台美為共同促進區域內的宗教自由及人權、民主等價值，將合作舉辦區域性宗教自由公民社會對話；外交部委託台灣民主基金會主辦這項活動，增進區域內相關公民、社會團體的互動與交流。

美國在台協會（AIT）發言人孟雨荷（Amanda Mansour）對中央社記者表示，這項活動將於3月11日、12日舉行，美國認為宗教自由是重要的議題，並期待與台灣共同舉辦這項活動。美國國務院宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）將來台出席活動。

台灣民主基金會執行長廖福特指出，這項活動規劃於台北舉行，預計超過10個印太國家的專家學者、官員、宗教人士將來台與會，討論有關宗教自由的議題。

廖福特說，身兼台灣民主基金會董事長的立法院長蘇嘉全、身兼基金會副董事長的外交部長吳釗燮、布朗貝克、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）預計出席3月11日上午的開幕式並致詞。

同時，廖福特也指出，3月11日下午與12日早上的議程主要討論印太地區如何守護宗教自由；12日下午則規劃國家人權博物館等參訪行程，盼藉此增進與會人士對台灣民主、人權發展的了解。

他說，民主基金會也將邀請台灣相關的非政府組織（NGO）、 宗教團體共同參與這項活動。

外交部指出，美國國務院曾於去年7月舉辦第一屆「促進宗教自由部長級會議」（Ministerial to Advance Religious Freedom），駐美代表高碩泰偕主管宗教事務的內政部官員共同與會，與美國及其他與會國家官員、宗教團體代表交換意見。會後美方鼓勵各國舉辦區域性宗教自由公民社會對話。

外交部表示，身為美國在印太區域的重要夥伴，台灣樂願為區域內的宗教自由、民主發展貢獻心力；「美國對於我國作為第一個舉辦區域宗教自由公民社會對話的國家也深表肯定及感謝」。（編輯：林淑媛）1080210