蘇貞昌：亞洲矽谷方案 今年重點連結在地

（中央社記者顧荃台北14日電）亞洲．矽谷方案推動物聯網發展，去年台灣物聯網產值首度突破新台幣1兆元。行政院長蘇貞昌今天說，亞洲．矽谷今年重點是「連結在地」，例如桃園設立研發創新中心、活化中興新村等。

國發會上午在行政院會報告「亞洲．矽谷推動方案進度及成果」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，蘇貞昌在行政院會中表示，「連結在地」是今年的推動重點，例如桃園設立研發創新中心及物聯網基地、智慧城鄉與地方創生政策結合，以利科技導入地方鄉鎮，甚至活化中興新村等，請國發會協調經濟部、科技部等相關部會規劃並推動。

蘇貞昌說，在連結未來方面，要掌握國際產業發展趨勢，利用創新科技讓民眾生活更便利。例如區塊鏈可應用於智慧政府，讓資料更為安全；人工智慧與健保大數據結合，可提供精準醫療服務並減少花費等。

他說，在連結國際方面，豐沛的國際人才是美國矽谷成功的關鍵，因此國發會推動的新經濟移民法十分重要，希望能優先完成立法。教育部也應針對頂尖大學在科技人才培育訂出量化目標與具體措施，並積極吸引國際優秀學生來台就讀。

蘇貞昌也指示，新創事業發展有助台灣產業結構的優化，但難免與現有法規有所不合。除了國發會的新創法規平台外，各主管部會無論在勞動條件、政府採購、營業登記乃至企業併購等規範，也要有新的思維與不同作法，才能持續維持「超級創新國家」之實。

國發會產業發展處處長詹方冠報告指出，亞洲．矽谷方案以「完善創新創業生態系」及「推動物聯網創新研發」為2大主軸。物聯網方面，在政府及民間的共同努力下，107年台灣物聯網產值預估達391億美元（約新台幣1.17兆元），較上一年度成長19%，首度突破新台幣1兆元。

在物聯網創新研發方面，詹方冠表示，知名國際企業如微軟已來台設立創新中心、Google啟動智慧台灣計畫，思科也將在桃園設立創新中心。另外透過「物聯網產業大聯盟」鼓勵跨域合作，到2月上旬已有宏碁、聯發科等逾380位成員。

此外，他說，透過智慧城鄉生活應用發展計畫，鼓勵業者發展智慧交通、醫療等解決方案，到今年1月底已有100案獲審查通過，帶動整體投入新台幣47.2億元。

國發會副主委鄭貞茂表示，今年工作重點，希望培養3家國內廠商能爭取國際標案，成為國際級的系統廠商；並優化新創環境，達成100家新創事業能得到200萬美元的資金挹注，目前已有30幾家。（編輯：王永志）1080214