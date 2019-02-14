國民黨成立小組研究統獨議題 模擬大選攻防

（中央社記者王承中、劉冠廷台北14日電）國民黨文傳會代理主委程美華今天表示，過往選戰都會出現統獨議題，今天立法實務研討會決定將請國民黨智庫成立「選戰統獨議題因應小組」，收集相關資料，做為選戰時攻防的參考。

中國國民黨今天下午召開立法實務研討會，據與會的黨務人士指出，部分立委憂心中國國家主席習近平日前對台談話，讓總統蔡英文的民調、人氣回升，再加上喜樂島聯盟醞釀發動獨立公投，為避免民進黨針對明年總統大選發動統獨議題，國民黨必須要有所防備及因應。與會的國民黨副主席兼秘書長曾永權表示，將研擬設立一個小組研究如何應對。

黨務人士表示，由國民黨政策會、智庫及立法院黨團所組成的三方平台，日前就有針對選戰議題攻防溝通意見，也取得共識。立法院15日即將開議，針對選戰統獨議題，研討會與會者提出成立因應小組，現場也沒有人提出異議。

談及成立小組的目的，與會的國民黨立委表示，最主要就是要因應2020大選，民進黨可能把統獨議題設為主戰場，由於統獨議題相對敏感，未來黨在論述部分要更謹慎，所以要做重點攻防，讓黨團、智庫、黨中央三方可以針對相關議題即時溝通，雖然還沒開始運作，成效未知，但他認為應可達到一定的效果。

另外，程美華告訴中央社記者，過往選戰一定都會出現統獨議題，因此在研討會中，決定將請國民黨智庫成立選戰統獨議題因應小組，收集相關的資料，作為日後選戰若出現統獨相關議題時，能有個攻防的參考資料，提供黨進行論述。（編輯：楊凱翔）1080214