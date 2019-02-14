總統：華航勞資爭議落幕 廉價抹黑可以停止

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天表示，華航的勞資爭議已經落幕，這段期間那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止；她相信理性對話的模式，會是未來勞資爭議的最佳解決方式。

華航勞資雙方今天舉行第4次勞資協商，歷經近11小時協商，終於針對5大訴求達成共識，持續7天的華航機師罷工正式宣告落幕，且團體協約生效期間，也就是3年內不罷工。

蔡總統晚間在臉書發文表示，華航的勞資爭議已經落幕，希望正是勞資雙方更多對話的開始。

總統說，這段期間那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止，解決爭議不是靠敲鑼打鼓，而是實實在在的努力。

她表示，這段時間，她跟行政院長蘇貞昌緊盯所有過程，要特別感謝行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦，以及在第一線主持協調的交通部次長王國材，還有許多為此付出的行政團隊同仁。

總統說，確保旅客權益、保障勞工福祉、華航永續經營是我們的共同目標。她希望雙方都能履行協調的決議，她認為，意見分歧難免，但只要大家願意誠心誠意坐下來談，就會找出解決問題的方法。

總統強調，她相信理性對話的模式，會是未來勞資爭議的最佳解決方式。（編輯：林淑媛）1080214