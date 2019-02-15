時力推10大優先法案 籲各黨團要玩真的

（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院新會期今天開議，時代力量立法院黨團總召徐永明公布十大優先法案，包括兩岸協議監督條例、婚姻平權、司法改革、酒駕防制、虐童相關法案等，希望大家玩真的，優先法案優先處理。

時代力量黨團總召徐永明、立委黃國昌、高潞·以用上午舉行記者會，公布本會期十大優先法案，包括我國與中華人民共和國締結協議處理條例、婚姻平權法案、運輸安全相關法案、強化酒駕防制法案、虐童提高罰則、刑事陪審法、放射性廢棄物管理條例、礦業法、轉型正義法案及原住民族權利法案等。

徐永明說，雖然大家都在談選舉，但提醒各黨團，拚選舉最好方式，就是在立法院推改革。優先法案「我國與中華人民共和國締結協議處理條例」，這會期應儘速處理，時力主張政治性協商要強制公投，並比照憲改門檻，各黨團都要積極注意，「執政黨、國民黨都不要躲」。

黃國昌說，竟然有人主張要跟中國簽訂形同投降的和平協議，「過去西藏的教訓還不夠清楚嗎？」時代力量版的兩岸協議監督條例中，設有國會把關機制，除了行政部門要接受事前監督、事中評估以外，也要得到國會3/4委員同意，才能辦公投，設這樣的門檻就是要防衛台灣的民主機制。

黃國昌表示，司法改革相關法案推動，目前司法院表現讓人失望透頂，執政黨也背棄以前的理想，要把陪審制改為參審制，現在推不動、也沒認真在推。

高潞·以用說，原住民族土地及海域法、原住民族自治法、原住民族健康法等相關原住民族法案，推動都是牛步的，會持續督促行政院。

徐永明表示，下星期一（18日）由少數政黨抽委員會，下週六（23日）才要選各委員會召委，「這些優先法案是優先在哪？」委員會還要再休一個星期，希望大家玩真的，優先法案優先處理，有排案權的委員要好好處理。（編輯：張均懋）1080215