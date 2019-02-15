2020立委選舉 邱顯智：不會找柯文哲站台

（中央社記者溫貴香台北15日電）時代力量新任黨主席將由律師邱顯智出任，面對2020立委選戰，邱顯智今天說，不會找台北市長柯文哲站台，選舉靠自己打拚，找大咖站台是虛胖、不扎實，也有揠苗助長的嫌疑。

時代力量中午召開第二屆決策委員會推舉出新竹、苗栗黨部主委邱顯智擔任黨主席自3月1日生效，下午召開記者會對外說明，邱顯智表示，心情很沉重，時代力量是沒錢的小黨，面對2020立委選戰，3月9日將舉行募款餐會，社會對時代力量有很大的期待，他的責任就是全國挖掘優秀人才，讓優秀同志進入立法院努力。

被問到面對2020總統與立委選舉，與民進黨的關係，以及與柯文哲代表的白色力量關係。邱顯智說，這是一個重要且關鍵的議題，必須由決策委員會共同討論，他以自己參選新竹立委經驗為例表示，不會找柯文哲站台。他表示，政黨要壯大，不是找一個人來站台、灌氣，這不是一個辦法，政黨如果要長大，最主要靠自己。

邱顯智說，選舉沒有捷徑，找大咖站台是一種虛胖的過程，不是真正的扎實，「我覺得是有點揠苗助長」。

2020選舉是否自推總統候選人，以母雞帶小雞之姿帶動立委選情，邱顯智對此表示，3月1日上任後要盡速成立2020年選舉對策委員會（選對會），先由決策委員會議討論是否自推總統候選人，決策委員會做出決定後，再交由選對會討論。

邱顯智說，目前沒有聽說黨內希望自推總統候選人的提議。

他表示，台灣主權議題，時力與民進黨在同一個政治光譜上，但與民進黨在部分議題上，仍有很大差異，例如勞基法與同婚議題的態度。時代力量不會因反對同婚的人很多就乾脆投降、轉彎，而是要訴諸選民，說明時力堅持是好的，吸引更多人支持，這是政黨成長茁壯的妥善辦法。

記者關切2020立委選戰與民進黨之間的大綠小綠合縱連橫，究竟是異中求同還是各走各路。邱顯智說，不是更緊密或分道揚鑣的問題，台灣是兩大黨且單一選區的選制，一個第三勢力的政黨必然要面對這樣的狀況，但歐洲有很多相同例子，同一個政治光譜下的不同政黨，理念差異是常態，這沒有什麼特殊。

他表示，關於立委選區提名部分，若民進黨在有些選區的候選人是沒任何表現的政二代，獲提名只因家裡有錢，就顯得是不適任的候選人。若時代力量同時能找到非常有才華、認真、能為人民謀福利的人才，即使是單親家庭長大的「艱苦囡仔」，時力也會力挺，相關提名策略要視每個選區的特性而定。（編輯：楊凱翔）1080215