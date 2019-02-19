英文考題疑涉侮辱蔡總統 嘉中澄清無政治立場

（中央社記者江俊亮嘉義市19日電）國立嘉義高級中學英文考題出現President Tsai-englishit字樣，被學生投訴涉嫌侮辱國家元首。校方今天表示，出題教師無政治立場，已要求斟酌用詞，避免無謂爭議。

嘉中15日高二英文試卷中，出現President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech.題目。答案選項中有（A）amateurs（B）disasters（C）parades（D）comments，正確答案為（D）。

不過，這試題卻引發部分學生質疑，認為翻譯中文為蔡總統在演講中發表愚蠢評論，雖然考題中不是寫總統蔡英文（President Tsai Ing-wen）的英譯，但明眼人一看就是在影射蔡總統。

有學生質疑出題教師有特定政治傾向，藉考試在全校高二學生前侮辱國家元首，向媒體投訴。

曾任高中英文教師20多年的台灣團結聯盟籍嘉義市議員蔡永泉表示，試題中的englishit，結合English（英文）及Shit（大便）兩字，影射意味濃厚。嘉中是嘉義一流學府，出這樣的考題十分不妥。

嘉中教務主任郭柳枝今天表示，這是學校開學後的平時測驗，非期中考試，經查出題教師無政治立場，僅是為提高學生學習興趣、測驗英文程度，別無他意，引起學生誤解，出題教師也感到抱歉。

郭柳枝說，嘉中學風開放、講求校園民主，校方完全尊重教師言論、試題內容，但為避免無謂爭議，已要求教師應斟酌考卷用詞。（編輯：黃于\李明宗）1080219