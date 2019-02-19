嘉中英文考題惹議 校方感謝總統包容

（中央社記者江俊亮嘉義市19日電）國立嘉義高級中學英文考題出現President Tsai-englishit字樣，被學生投訴涉嫌侮辱國家元首。總統蔡英文獲悉後表示不以為意；嘉義高中校長劉永堂說：「謝謝總統包容。」

嘉中高二英文平常考15日的試卷，出現President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech.題目，正確答案為comments，被學生譯為「蔡總統在演講中發表愚蠢評論」，質疑命題教師影射蔡總統，並向媒體投訴。

嘉中校長劉永堂表示，學校尊重命題教師的自由，經他請來命題教師了解，這名在校服務24年的教師，強調自己沒有特定的政治立場，純粹是以活潑、詼諧方式命題，造成外界不良觀感，教師也表示相當抱歉。

劉永堂指出，命題教師目前擔任班導師，是一名正向、積極的好老師，對學生很照顧，在同事與學生中風評很好，經過此一事件，未來所有教師出題都要更謹慎，避免類似情形再度發生。

他說，命題教師今天雖有到校上課，但對於命題引起的風波，心情大受影響，也擔心校譽受到傷害。雖然總統府發言人林鶴明表示，總統對此不以為意，也請老師和校長不必放在心上，但他與命題教師仍感到過意不去。

劉永堂說：「謝謝總統包容。」命題教師本意就不是要對總統不敬，沒想到造成紛擾，校方願意接受大眾解讀與批評。

無黨籍嘉義市議員凌子楚表示，嘉中命題教師並未指涉對象，試題中出現的englishit，結合English（英文）及Shit（大便）兩字，雖然有爭議，但他認為是一種美式幽默，民眾應以平常心看待，不必過度解讀。

自1990年即投入英文補教事業的凌子楚表示，他認為學生可利用這次機會，學習「笨」在英語中的4種用法，包括：silly、stupid、idiot、moron等。

他說，以「笨」的程度而言，silly有「傻孩子」的涵意，含有長輩對晚輩不捨、心疼的意味；stupid是犯錯之後被指責的「笨蛋」。若以智力測驗表來說，idiot（白痴）的智商之下叫做moron（智障）。

凌子楚表示，他認為嘉中的英文考卷答案並沒有不好，民眾可以幽默看待，尤其台灣已民主化多年，不應再陷入藍綠惡鬥。況且，命題者只是一名高中英文教師，在題目中耍點幽默、詼諧，他認為無可厚非，爭議不應再擴大。（編輯：陳清芳）1080219