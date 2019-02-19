本土社團：特赦陳水扁與否 2020選舉勝負關鍵

（中央社記者溫貴香台北19日電）本土社團今天要求總統蔡英文以最快速度特赦前總統陳水扁，陳水扁能否因監察院的報告所呈現的事實回復其權益與名譽，將是2020選舉的勝負關鍵。

2008年審理國務機要費、南港展覽館、海外洗錢案、龍潭購地案等4大案時，監委調查，台北地院刑事庭審核小組召集人陳興邦兩度違法召開協調庭，並逼迫受命法官何俏美上簽要求併案，要她連人帶案併到蔡守訓法官庭下。這個案子已經超過10年期限，無法對庭長陳興邦提出彈劾。

但將近20個本土社團下午召開記者會表示，2月14日監察院的報告公布扁案司法審判過程確有分案不公、併案不合理，包括中途換法官、大案併小案、專業庭併一般庭及檢察官教唆偽證等政治操作，嚴重侵害當事人權益，造成陳水扁6年冤獄。

本土社團呼籲蔡總統以最快速度特赦陳水扁，並強調此舉是翻轉民意支持強度的關鍵，並提醒執政黨，陳水扁能否因這個報告呈現的事實回復權益及名譽將是2020選戰的勝負關鍵。

台灣教授協會會長賴振昌表示，從監院調查報告可見扁案審理過程違反程序正義，這些都是人民一般常識可判斷，顯然是政治操作，手段粗糙，可見國民黨過去對於司法的踐踏竟達如此程度，希望政府好好把程序正義、司法人權整頓，這才是司改第一步。

台灣公投護台灣聯盟總召蔡丁貴說，扁案確定為司法迫害，希望監委可以繼續調查，此外，外界說陳水扁因另涉他案，不宜特赦，但就他了解，不管是否結案，審或還沒審，都能特赦，蔡總統應了解自己的權力。（編輯：林興盟）1080219