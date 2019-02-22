歐洲議會友台小組施壓中國：台灣未來由自己決定

（中央社記者游凱翔台北22日電）歐洲議會友台小組主席藍根（Werner LANGEN）今天表示，兩岸關係必須透過談判、對話，並用和平的方式進行，歐洲議會在過程中會對中國施壓，但台灣的未來，仍要由台灣自己決定。

歐洲議會友台小組主席藍根訪問團下午在大倉久和大飯店與媒體見面，外交部副發言人歐江安主持。與會者有歐洲議會友台小組榮譽主席亞森柏斯基（Georg JARZEMBOWSKI）、人民黨團議員庫干（Eduard KUKAN）、人民黨團蒲睿達（Cristian Dan PREDA）。

媒體詢問，歐洲議會一月底曾針對兩岸和平議題進行討論，當時曾提及，若中國持續以軍事武力對台灣施壓，歐盟將別無選擇，只有在外交上承認台灣，並詢問此可能性及施壓的要件。

藍根回覆，他認為兩岸關係必須透過談判、對話，並用和平的方式進行，歐洲議會在過程中會對中國施壓，但台灣的未來必須要由台灣自己決定，歐洲議會會支持任何決定，但不會替台灣政府做決定。

媒體詢問，歐洲議會155名議員共同連署的「促進台海和平與穩定聲明」，是否在過程中受到來自北京的壓力。

庫干表示，身為政治人物應該要互相尊重，若中國大使來他的辦公室想企圖影響他，他會尊重中國大使，原因在大使是在執行任務。但他會堅持做對的事，包括支持台灣民主社會跟國家，「就算中國大使來他辦公室10次還是一樣」。

蒲睿達也說，共產黨時常說要解放人民，但卻反對任何形式的自由，所有的立場也都建構在謊言上，可以說共產黨幾乎是恐怖的政權，因為在中國並不能自由的做任何事情。

藍根則舉例，歐洲議會於2015年曾舉辦與前總統馬英九的視訊會議，當時共有約200名議員參與，這場視訊會議也相當成功。但一小時後，歐洲議會的議長就接到來自中國大使的抗議，但議長的回覆是，友台小組的成員都是人民直選的議員，並非議長可以干涉。

他也笑稱，此次訪台回到歐洲後，會不會再次接到中國的抗議電話，「但沒關係」。引起現場一陣哄堂大笑。

「請相信我們與台灣永遠站在一起。」庫干致詞也提到，歐洲議會為什麼這麼支持台灣，因為台灣社會有跟歐盟一樣的價值，都是尊重人權法治、打擊貪腐，也非常珍惜民主價值，因此他認為此行對台灣相當重要，目的在於讓歐洲議會的後輩了解如何持續協助台灣。（編輯：楊凱翔）1080222