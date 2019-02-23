最美臉孔票選台藝人遭冠五星旗 外交部要求更正

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）美國電影評論網站TC Candler現正舉辦亞太區年度最美臉孔票選活動，多位獲提名的台灣藝人卻被冠上中國五星旗。外交部今天表示，已請相關駐處進洽活動網站負責人，要求更正。

TC Candler近來舉行亞太區「年度最美臉孔票選活動」，在TC Candler亞太區的Instagram官方帳號中可看到多位知名台灣藝人入選，包括周杰倫、五月天阿信、林宥嘉、陳柏霖、林依晨等，不過在他們入選照片的右上角都被掛著五星旗。

對此，外交部今天晚間回應表示，獲知相關訊息後即指示相關駐外館處了解情形；針對錯誤標註的部分，外交部已電請駐處表達政府嚴正立場，並洽活動網站負責人要求更正。

同時，外交部說，將持續關注不當矮化台灣的情況，並積極進洽要求改正，確保台灣藝人權益及國家尊嚴，也促請國際社會了解及正視台灣主權獨立的客觀事實，以及尊重台灣人民的感受。（編輯：楊玫寧）1080223