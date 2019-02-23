世界行動通訊大會報名網站矮化台灣 外交部嚴正抗議

外交部發布新聞稿表示，世界行動通訊大會主辦單位、總部位於英國的全球行動通訊系統協會以及承辦會務的西班牙Fira Barcelona展覽中心在報名網站不當稱台灣為TAIWAN, PROVINCE OF CHINA。（圖取自MWC網頁mwcbarcelona.com）

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）世界行動通訊大會（MWC）25日將於西班牙登場，傳出MWC報名網站上不當稱台灣為中國的一省。外交部今天對此表達最嚴正抗議與不滿，譴責主辦單位因政治考量擅改台灣名稱。

外交部今天發布新聞稿表示，MWC主辦單位、總部位於英國的全球行動通訊系統協會（GSMA）以及承辦會務的西班牙Fira Barcelona展覽中心在報名網站不當稱台灣為TAIWAN, PROVINCE OF CHINA，導致台灣相關業務主管官員無法出席；外交部對此表達最嚴正的抗議與不滿。

外交部指出，MWC是全球最重要的資通訊產業盛會之一，台灣的代表歷年均以TAIWAN名稱報名與會，今年是首次遭到矮化。外交部得知相關訊息後，即指示駐英國、駐西班牙等代表處多次進洽GSMA與Fira Barcelona展覽中心，要求改正對台不當稱謂，但GSMA等單位仍決定依據聯合國及「國際電信聯盟」（ITU）網站所使用的不當稱謂來稱台灣，拒絕更正。

知情官員表示，國家通訊傳播委員會（NCC）官員原定出席活動，但因主辦單位矮化台灣名稱而決定不出席。

外交部表示，台灣資通訊產業是全球供應鏈重要的一環，GSMA等單位基於政治考量擅改台灣名稱，導致國內主管官員無法援例與會，已違背其非政治性組織的本質，更嚴重傷害全球資通訊產業的交流與發展。GSMA等因政治因素而影響商業行為的態度與立場，「外交部予以強烈譴責」。

同時，外交部強調，無法接受GSMA等單位屈服於政治壓力的不當作法，將協同NCC等相關部會，持續結合理念相近國家與友台力量，促使GSMA等摒棄政治考量，儘速改正其報名網站對台不當稱謂，以維護台方與會權益。

今年MWC訂於25日至28在西班牙巴塞隆納舉行。

根據MWC網站資訊，今年活動的主要講者之一是中國電信大廠華為輪值董事長郭平，華為同時也是主要贊助商之一。（編輯：黃國倫）1080223