蔡總統：台灣人不接受一國兩制 且要大聲講

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）總統蔡英文今天到彰化參加民進黨籍立委補選參選人黃振彥後援會成立大會，並表示，她接受外媒專訪就是要讓台灣的聲音讓國際聽到，台灣人絕不接受一國兩制，並且要大聲講出來。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所留立法委員職缺要補選，中選會訂今年3月16日投票，目前有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍紀慶堂等3人參選。

為展現力挺黃振彥的決心，蔡總統今天特別南下彰化，先參加黃振彥秀水後援會成立大會，接著前往鹿港鎮參加百工百業挺黃振彥大會，前彰化縣長魏明谷、民進黨籍立委黃秀芳、洪宗熠等人也都到黃振彥秀水後援會成立大會聲援。

蔡總統指出，她接受外媒專訪就是要讓台灣的聲音讓國際聽到，她在專訪中提及台灣人絕不接受一國兩制，這樣的聲音應該說的更大聲，讓更多人聽到，也希望這樣的聲音在立法院獲得支持，這次選舉就是拚經濟、顧民主以及守護主權，她呼籲民眾支持黃振彥。

蔡總統強調，魏明谷雖然沒有連任成功，但中央仍然會支持彰化的離岸風力發電，如果黃振彥當選立委，一定會在立法院幫忙推動彰化縣成為風光大縣，而去年選舉結果讓很多支持者失望，她也要求新的行政團隊一定要傾聽人民的聲音，施政要讓人民有感，官員一定要接地氣，也希望彰化鄉親給民進黨支持。

黃振彥陣營有蔡總統站台，國民黨提名的立委補選參選人柯呈枋則是邀來台中市長盧秀燕，上午在鹿港老街掃街拜票，下午也在秀水鄉成立秀水後援會成立大會，黨籍立委蔣萬安也到場為柯呈枋站台，爭取民眾支持。（編輯：翁翠萍）1080224