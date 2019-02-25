外交部：韓國瑜出訪星馬 依需求提供協助

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）媒體報導高雄市長韓國瑜出訪星馬傳遭政府打壓，外交部今天表示，根據高雄市政府需求，提供通關禮遇等協助，報導與事實不符。

外交部指出，駐馬來西亞代表處根據高雄市政府所提需求，安排接送機照料，以及協助機場禮遇通關便利，駐馬來西亞代表洪慧珠並應邀出席農產品推廣會與僑界餐會；外交部強調，一向秉持行政中立原則提供地方政府海外參訪交流的必要協助。

另外，外交部表示，外交部政務次長徐斯儉昨天晚間也代表外交部長吳釗燮用電話聯繫高雄市政府新聞局長王淺秋，除向韓國瑜致意外，並了解此行有無需外交部與駐處提供其他協助之處。王淺秋表示尚無需要，雙方談話情形良好。

外交部指出，韓國瑜此次率團訪問星馬兩國，對增進台灣與星馬兩國經貿實質關係具有正面積極意義，也符合政府「新南向政策」下強化城市鏈結、人民交流的政策內涵，外交部樂觀其成，並將協助促成。外交部鄭重籲請相關媒體切勿無中生有，造成不必要的困擾。

中國時報今天報導，韓國瑜出訪星馬，才剛出境就傳受到大陸及蔡政府雙重壓力，24日晚宴不見任何馬來西亞官方代表出席。馬國台灣商會聯合總會長林永昌證實此事，並說原安排吉隆坡市長阿敏諾丁與韓見面，但因消息提早曝光，只好喊卡。（編輯：張均懋）1080225