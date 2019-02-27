公投法修法 延長準備期與選舉脫鉤有共識

（中央社記者顧荃台北27日電）政務委員羅秉成上午召開跨部會會議，討論公投法修正草案。中選會副主委陳朝建表示，會中對延長公投準備期、公投投票與選舉脫鉤和投票當日不得宣傳有共識，其他待下次會議討論。

去年九合一選舉合併公投投票，造成投票排隊時間過長、邊開票邊投票等問題，引發民怨，因此中選會日前提出公投法修法版本送行政院審查，政院也將公投法修正案列為本會期優先法案。

陳朝建會後表示，今天的會議主要是就公投法修正進行初步討論，其中，公投準備期間從最短1個月拉長為3個月；公投與選舉是否合併投票保留彈性，將「應」合併舉行改為「得」合併舉行；以及公投日當日不可以有宣傳活動等3點，與會者有相當大的共識。

陳朝建說，由於會中並未針對修正草案逐條討論，其他修正內容，如縮短公投主文字數、引入公投簡稱等內容，將待羅秉成召開下次會議時討論。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，今天會議出席者，包括中選會、內政部、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC），與各地方政府的選務、民政單位代表。先由中選會說明草案內容，包含電子連署、公投與大選脫鉤等，並由現場與會人員表述意見，沒有針對修正草案逐條討論。

Kolas說，羅秉成在會中裁示，與會者在3月10日前提供書面意見給中選會彙整，預定3月下旬召開第2次會議討論。（編輯：李信寬）1080227