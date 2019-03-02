國軍短片強調守護家園決心 凸顯共軍挑釁反差[影]

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）國防部今天發布文宣影片，採用軟性手法，表達國軍維護區域和平與四處挑釁的共軍間反差，並強調面對中共威脅，國軍絕不畏懼和怯懦，「因為有愛，國軍守護家園的決心更堅定」。

國防部發布新聞稿表示，為表達國軍「不求戰、不畏戰」的理念，由國軍首次成立的「心《讚》團隊」製播「因為愛-決心沒有期限」文宣影片，以「愛」為主軸，採用軟性手法，呈現軍人建軍備戰的剛性議題，藉以表達國軍維護區域和平與四處挑釁的共軍間反差。

關於這部長度約為2分30秒的影片，國防部表示，片中以手繪漫畫、歷史畫面、國軍戰演訓紀實等3種元素為主，由父母、子女、情侶間的小愛，勾畫出國軍對國家的大愛。

同時，片中也援引王生明將軍走向戰場以生命換取國家安全、李遠華上尉躍入巨浪換取袍澤生命，以及莊倍源上校放棄跳傘換取民眾安全的英勇事蹟，以印證國軍把國家安全、人民福祉當做第一要務，而這份愛是沒有期限的概念。

國防部指出，近年來，中共明顯升高對台敵意，不但進行全方位打壓，更以直接、間接方式對台進行文攻武嚇。不過，國軍是「仁義之師」，為了守護家園，24小時不分晝夜堅守崗位，捍衛國土的決心未曾鬆懈。面對敵人的挑釁與威脅，國軍絕不畏懼和怯懦，「因為有愛，國軍守護家園的決心更堅定」。（編輯：林興盟）1080302