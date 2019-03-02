江啟臣生日 祝柯呈枋彰化立委補選勝出

國民黨彰化縣立委補選參選人柯呈枋（左2）2日在國民黨立委江啟臣（中）陪同下，前往鹿港菜市場掃街拜票，有選民熱情送上農產品，祝柯呈枋當選。（柯呈枋競選總部提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年3月2日

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）國民黨籍彰化立委補選參選人柯呈枋今天由同黨立委江啟臣陪同，前往鹿港菜市場掃街拜票。由於今天是江啟臣生日，柯呈枋特別為江啟臣準備蛋糕，江啟臣則許願柯呈枋高票當選。

彰化縣長王惠美去年12月25日就職，所留彰化縣第一選區立委席次需補選。16日投票，參選人共有中國國民黨提名前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名前鹿港鎮長黃振彥、無黨籍紀慶堂等三人。彰化縣第一選區包含伸港鄉、線西鄉、和美鎮、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉。

國民黨立法院黨團總召江啟臣今天到鹿港菜市場為柯呈枋助選，兩人沿途向民眾握手問候，並分贈包子，受不少選民熱烈回應，還有攤商回贈大蒜、鳳梨、蔥等農產，祝福柯呈枋當選、選票旺旺來、向前衝。由於今天正好是江啟臣生日，江啟臣許願柯呈枋順利當選。

江啟臣說，台中與彰化是一家人，「這柯不只有力量，還有土包子的實在與接地氣」，更有中央與地方行政經驗，是優秀人才，因此，他特別準備鹿港知名肉包送給柯呈枋，預祝「包中」，也請選民支持真材實料又接地氣的柯呈枋。

江啟臣表示，高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜先前在台南市、新北市合體助選，帶來很好效果，因此，他與柯呈枋總部正積極爭取，期盼韓國瑜、盧秀燕、侯友宜選前能在彰化合體助選，以便一舉拿下彰化、新北、台南、金門這4席立委補選席次。

民進黨主席卓榮泰進駐彰化，為黃振彥強力輔選。柯呈枋認為，這可為選情加溫，讓更多民眾認識不同政黨參選人，雖然競爭對手有黨主席坐鎮，但他則希望鄉親當後盾與靠山，並按照既定節奏進行最後衝刺，力保國民黨在彰化縣這一席立委席次。（編輯：戴光育）1080302