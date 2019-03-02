出席保生大帝總會活動 蔡總統柯文哲同場不同台

（中央社記者葉素萍台北2日電）總統蔡英文今天出席台灣保生大帝信仰總會會員大會，感謝保安宮董事長廖武治積極幫助國家做宗教外交；蔡總統離開後，台北市長柯文哲到場，他逐桌敬酒時，有人高喊「選總統」。

蔡總統晚間出席「台灣保生大帝信仰總會第4屆第三次會員大會」；來自全台各地100多家保生大帝宮廟、近3000人與會；見到蔡總統出席，與會的民眾熱情高喊「總統好」。

主辦單位台北保安宮董事長廖武治致詞提到，去年3月他到梵蒂岡拜會教宗方濟各，懇請教宗重視台灣與教廷70多年的邦誼、了解兩國友誼的珍貴，他並當面邀請教宗訪問台灣，教宗不但沒拒絕，還說這事會記在心裡。

廖武治說，保安宮這幾年來，以民間的力量與教廷維持良好的關係，希望為國家盡一份人民外交的心力。

隨後致詞的蔡總統感謝廖武治幫忙國家做宗教外交。她並表示，這幾年保生大帝信仰總會把保生大帝的濟世精神發揚光大，投入社會公益與人才培養工作。

她說，國家有很多人需要照顧，自擔任總統以來，最強調的一件事是社會安全網要做好，照顧好有需要的人，不過，國家力量有限，有時需要宗教團體、社會團體大家一起來做。

蔡總統離開會場後不久，柯文哲也出席同場活動。柯文哲逐桌敬酒時，有群眾對他高喊「選總統」。（編輯：楊玫寧）1080302