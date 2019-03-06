啟動公投法修法 綠先辦公聽會盼本會期三讀

（中央社記者陳俊華台北6日電）民進黨團公投法研修小組、民進黨立委李俊俋今天表示，8日舉行公投法修法公聽會後，將著手研擬黨團版公投法修正草案，屆時將與政院版草案一起討論，希望這會期休會前處理完。

去年九合一選舉併公投亂象多，公投法修法成為本會期焦點。民進黨立法院黨團組成公民投票法研修小組，由李俊俋及民進黨團幹事長管碧玲擔任召集人。

民進黨團8日將舉行公民投票法修正公聽會，邀請政治大學法律學系副教授林佳和、南國春秋法律事務所合署律師王展星、勤益科技大學基礎通識教育中心法政組副教授周宗憲、輔仁大學法律學院學士後法律學系助理教授姚孟昌及淡江大學公共行政學系助理教授涂予尹等學者專家出席。

李俊俋受訪時表示，公投法研修小組2月召開第二次會議後，決定先由黨團舉辦一場公聽會，之後就著手研擬黨團版的公投法修正草案條文，目前行政院版草案也還沒送到行政院會，屆時將一起在立法院討論。

李俊俋說，這次修法的重點，關於公投要不要綁大選，黨內立委各有主張；公投連署人的資格審查部份，像是為防止死人連署，未來不管是電子或紙本連署，都會增加資格審查，會需要自然人憑證或繳交身分證影本。

在修法上可能遇到的問題，李俊俋表示，比較困擾的是，中選會現在只對公投主文做形式審查，只會舉辦聽證，區分是重大政策或立法原則類型的創制複決；未來若修法賦予中選會更多責任，讓中選會有准駁權力，公投案品質或許會更好，但也擔心會重回過去被詬病的「公投審議委員會」狀況，公聽會中聽完學者專家意見後再處理。

另外，李俊俋指出，依外國立法例，相關機關對公投案都有准駁權，但在台灣的問題是，中選會被藍營說成是東廠、西廠，已經沒有互信；程序上就是等政院版出來後一起交付委員會審查，「希望這會期休會前處理完」。（編輯：楊凱翔）1080306