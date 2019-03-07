彰化立委補選政見會 藍綠駁火無黨唱民歌

彰化縣第一選區立委補選公辦政見會7日登場，不過在抽籤時只有國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋（右2）和民進黨提名的前鹿港鎮長黃振彥（左2）到場，參加抽籤。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年3月7日

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）彰化縣第一選區立委補選公辦政見會今天登場，國民黨籍柯呈枋表示，希望打不抹黑的選戰；民進黨籍黃振彥指出，對手說辭官參選，新職職等變高；無黨籍紀慶堂唱民歌吸睛。

彰化縣第一選區立委補選將在16日投票，計有中國國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋、民主進步黨提名的前鹿港鎮長黃振彥及無黨籍的幸福學堂創辦人紀慶堂等3人參選。彰化縣選舉委員會今天舉辦唯一一場的公辦政見會，3名候選人都到場發表政見，爭取選民支持。

政見發表會發言順序依抽籤決定，1號的柯呈枋先上台發言。柯呈枋指出，他曾擔任彰化縣副縣長及勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，曾協助許多人就業，他這次參選立委，就是要協助年輕人回鄉就業，拚經濟，而他的經歷讓他知道中央的資源在哪裡，當選立委後可以向中央爭取。

柯呈枋說，他擔任分署長時，帶領同仁拿下國家人才發展獎；後來為了參選，負責任的辭去分署長職務，轉調幕僚性質的職務；這次參選希望打一場沒有口水戰、不抹黑的選舉，也希望能傳承彰化縣長王惠美，為國民黨的立委席次奮戰，拜託大家支持。

至於2號的紀慶堂一上台，以唱改編民歌手王夢麟「阿美阿美」歌詞的歌曲開場，將原先的歌詞「阿美阿美不要再徬徨，少女的青春短，今天今天妳不要倔強，快做我的新娘 」，改成「線西伸港不要再徬徨，有事找紀慶堂，福興秀水要發展，票投紀慶堂」，他也提出酒駕虐童加重刑罰、農地工廠除高污染產業外就地合法等政見。

3號的黃振彥指出，他擔任鹿港鎮長時，觀光客人數倍增，一上任就整合鹿港小吃推出「鹿港小吃宴」活動，獲得熱烈迴響；他是鹿港鎮建設的規劃者，如果當選立委會繼續擔任推動者及監督者。

黃振彥表示，競選對手說辭官參選，但卻是從公務員職等較低的職位調到職等較高的職位，他做事一向戰戰競競，一票一腳印；如果他當選立委會展現魄力，為大家做事，支持黃振彥，願景會實現。（編輯：戴光育）1080307