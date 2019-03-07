香港議員拜會 羅文嘉籲思考台港司法互助協議

香港立法會議員7日拜會民進黨，黨秘書長羅文嘉（左三）表示，支持陸委會所主張，呼籲港方應以無涉政治的務實態度，積極思考與台灣簽署司法互助協議，從根本面來解決問題。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 108年3月7日

（中央社記者葉素萍台北7日電）香港立法會議員陳志全等人今天拜會民主進步黨，就港府「引渡中國條例」交換意見；民進黨秘書長羅文嘉呼籲港方應以無涉政治的務實態度，積極思考與台灣簽署司法互助協議。

民進黨發布新聞稿指出，香港眾志創會主席羅冠聰、立法會議員陳志全、朱凱廸、涂謹申今天拜會民主進步黨中央黨部，就港府近日擬進行「引渡中國條例」修法一事，同時也就兩岸政情做廣泛交流，羅文嘉率黨務主管接待。

來訪議員表示，近日港府擬以港女遊台命案為由，修法「引渡中國條例」，但香港內部對修法的政治意圖感到擔憂，因此，希望透過更廣泛的討論，甚至是國際的關切，來保障香港人權。

對此，羅文嘉表示，支持陸委會所主張，呼籲港方應以無涉政治的務實態度，積極思考與台灣簽署司法互助協議，從根本面來解決問題，而相關法令也應更落實對包括在港台人在內廣大民眾人身安全與法律權利的保障。

羅文嘉指出，中國政府一連串談話明白表示，所謂九二共識就是一國兩制，所以台灣人民自然無法接受。一國兩制在香港實施，只經過20年，當時中國政府所做出的承諾全都改變了。

觀察台商西進情況，羅文嘉說，有許多台商到中國發展後，愈發體認到不民主的體制，對商業經營所帶來的不穩定性，再加上經營成本提高，近年台商已逐漸從中國遷出。年輕人才的確有到中國工作就學，但長期而言，民主自由的台灣，會有真正的競爭力。

羅文嘉表示，近期中國也透過娛樂、網路、媒體，不斷輸出意識型態，甚至有台灣媒體受到網羅，對台灣的民主政治產生嚴重影響。以民主摧毀民主是很大的危機，因此台灣也開始進行民主防禦的討論。

另外，羅文嘉也表示，台灣要保持文明上的進步力量，並維持民生經濟的充裕。產業轉型也是現在台灣重要的議題。保持進步的、高品質的生活，才能展現台灣的價值。（編輯：楊凱翔）1080307