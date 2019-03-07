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總統關心余天選情 訪總部答應參加選前之夜

最新更新：2019/03/07 20:51
新北市三重立委補選，民進黨候選人余天（右）7日上午前往青果公司拜票，與民眾握手寒暄，爭取支持。（余天競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月7日
新北市三重立委補選，民進黨候選人余天（右）7日上午前往青果公司拜票，與民眾握手寒暄，爭取支持。（余天競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月7日

（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市三重立委補選進入短兵相接，蔡總統關心選情，日前下班後，輕車簡從拜訪候選人余天競選總部關心選情，並答應全黨動員輔選，也將在選前之夜參加造勢晚會，拉抬最後聲勢。

新北市三重立委補選，包括無黨籍候選人蘇卿彥、民進黨候選人余天及國民黨候選人鄭世維共3人參選，藍綠兩黨攻防更是激烈。

余天今天清晨到青果公司拜票，下午參加老人共餐，他受訪時說，「傾聽民意，滿足民意」就是他最大的政見。現在行程已經排滿，他當然對自己的選情很有信心。

總統蔡英文5日晚間趁下班後，輕車簡從前往三重區忠孝路余天競選總部，替競選團隊加油打氣，行程相當低調，連警方維安都沒有通知。

競選總幹事李建興今天晚間受訪表示，當總統從外面低調進來時，競選總部工作人員都嚇了一跳。他還問總統為何沒有事先通知，李建興轉述，蔡總統說「太擾民了。」

李建興說，因為翌日要舉行電視政見發表會，團隊與余天正在樓上辦公室討論政見內容，總統上樓與余天會談約5至6分鐘後離開，並詢問競選期間有什麼需求。

李建興說，總統關心新北市立委補選最近的選情，也叮嚀要積極催票，除了請中央黨部文宣部給予人力協助進駐競選總部，也呼籲黨要團結、各公職人員全力動員才能打贏選舉。

李建興表示，總統答應選前之夜（15日）會親自參加在市前街舉行的造勢晚會。

另外，總部的競選策略、主軸、動員、造勢及助選活動，都隨時與中央黨部保持密切聯繫。選前之夜已邀請行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃、黨主席卓榮泰等人參加。

他說，因為蔡總統答應全黨動員為余天助選，包括行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安等人，都將陸續到三重陪余天掃街或參加座談造勢。（編輯：張銘坤）1080307

新北市三重立委補選，民進黨候選人余天（右）7日上午到青果公司拉票，爭取選民支持，他受訪時說，「傾聽民意，滿足民意」就是他最大的政見。（余天競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月7日
新北市三重立委補選，民進黨候選人余天（右）7日上午到青果公司拉票，爭取選民支持，他受訪時說，「傾聽民意，滿足民意」就是他最大的政見。（余天競選總部提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真　108年3月7日
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