三重立委補選鄭世維掃街 馬英九雨中助陣

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市三重立委補選，國民黨候選人鄭世維在選前超級星期六，由前總統馬英九陪同在三重龍門市場掃街拜票。馬英九指出，會持續助選，直到鄭世維當選。

雖然下雨，但今天上午的市場掃街，選舉熱烈氣氛在市場蔓延。馬英九與鄭世維穿著輕便雨衣，逐一與攤商握手爭取支持。中國國民黨立委李彥秀及前立委吳育昇，也陪同鄭世維在龍門市場掃街拜票。

馬英九受訪時，記者提問是否對於鄭世維當選有信心，他表示，已經來助選好多次，還會再來直到鄭世維當選為止。

至於投票前是否會前往台南力挺國民黨立委補選候選人謝龍介，馬英九指出，有需要一定去，他尊重候選人的安排。

鄭世維說，黨內的政治明星就是公共財，選前如果高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，甚至馬英九有空，也都會持續助選，即使時間不允許，也會有分身。

鄭世維表示，選舉與民主的可貴在於政黨政治是責任政治，如果有人做不好就換人做，這次選戰他自己萬丈高樓平地起，雖然選情面對的是三重「綠大於藍」的選舉環境，但仍要從基層做起。

鄭世維也在競選總部召開記者會指出，希望這次立委補選是乾淨選舉，也呼籲選民一起組織「抓鬼部隊」展現三重為民主聖地的典範。他希望選舉要正向選舉，不要採取奧步。對於競選對手的不實攻擊，將捍衛家庭與人身，也會適時維護應有的法律權益。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，願意提供新台幣300萬元作為「抓鬼部隊」的獎金。

民主進步黨前立委高志鵬被控收賄判刑定讞入監服刑，新北市第三選區立委出缺，將在16日進行補選，共3人投入選戰，包括鄭世維、民進黨余天及無黨籍蘇卿彥。（編輯：戴光育）1080309