總統：給下一代安全無虞發電 正面解決能源轉型

（中央社記者溫貴香台北11日電）311東日本大震災及福島核災今天屆滿8年，總統蔡英文表示，或許對於「非核家園」推動的期程，「我們還有一些差異，但是給下一代安全無虞的發電方式，是我們國家共同的目標」。

今天是日本福島核災8週年，前總統馬英九昨天表示，台灣最新民意已否定「2025全面廢核」，只有蔡政府還把頭埋在沙裡，拒絕面對現實。

蔡總統下午在臉書發文表示，今天是東日本大震災屆滿8年的日子。當年台灣人民對日本的協助，一直到現在，還是台日兩國人民共同的回憶。「我們碰到日本人，最常聊的話題，除了小籠包之外，就是當年台灣人民的友誼」。

總統說，東日本大地震引發的核災，讓台灣人認真去思考能源問題。當時執政的國民黨，主動封存了核四，包括她在內的所有總統參選人，也都對非核家園表態支持。

她表示，或許對於「非核家園」推動的期程，「我們還有一些差異，但是給下一代安全無虞的發電方式，是我們國家共同的目標」。

「我們正在努力實現這個目標，過去政府不願面對的能源轉型，我們用正面的方式來解決」。總統說，政府也做了很多努力，像是加速再生能源的開發、推動節能科技的廣泛應用、完成電業法修正。目前，國際合作與投資的推動，也在預期進度上順利進行。

蔡總統說，「我們要證明，這是可行，也應該要去做的事」。她表示，核能不是台灣主要的發電方式。（編輯：楊玫寧）1080311